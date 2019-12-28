黄之锋获选金融时报全球重要人物。

香港众志秘书长黄之锋获英国《金融时报》选为过去10年全球50大重要人物。黄之锋周六在脸书表示，“当下既无大台，他也不是领袖，必须将国际社会的赞赏，转化为实质推动国际游说的政治筹码与能量”。另外，周六，又有港人集会反送中，警方逮捕15人。

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《中央社》报道，即将迈入21世纪的第2个10年，英国《金融时报》选出过去10年（2010年至2019年）全球50大重要人物，香港众志秘书长黄之锋成为唯一上榜的香港人。

黄之锋周六在脸书（Facebook）发表获选感言，自觉“高攀不起”，他表示，会提醒自己当下无“大台”，也非领袖，必定要将国际社会的赞赏，转化为实质推动国际游说的政治筹码及能量，在国际战线克尽己任。

黄之锋指出，若非过去半年的“时代革命”、“手足”付出血汗等沉重代价，相信不可能有任何一名香港人能被国际传媒选为全球领袖。

《金融时报》过去10年全球50大重要人物的获选榜单，分为“政治”、“经济，商业及科技”及“文化、媒体、体育及科学”3类。

多国领导人榜上有名，包括中国国家主席习近平、美国总统特朗普等。多间科技公司的巨头，如苹果公司执行长库克、阿里巴巴创

办人马云等人均上榜。

另据法新社报道，香港有网民周六下午和晚上在上水广场和九龙湾德福广场发起集会。

在接近广东罗湖的上水广场，有数十人示威，并与警方爆发冲突，蒙面的便衣警察挥舞警棍逮捕了14人，其中包括1名年仅14岁的女孩。随后警方又在商场内部逮捕1名男子。

这一波警民冲突打破了圣诞节期间平静的集会示威活动，当时反送中民众在各地商场发起的3天的和平集会。

在九龙湾德福广场，也发生警察推挤民众因而爆发口角的事件，有多位民众遭警方制伏。

商场在8时后广播，表示有突发情况发生 ，呼吁所有人尽快离开商场。

稍早前，有一批身穿深衣服的民众在商场聚集，高呼“五大诉求，缺一不可”、“解散警队，刻不容缓”等口号，并唱起反送中歌曲。还有人拿着印有“光复香港，时代革命”的黑色旗帜，到商场各层游走，并一度到美心旗下的酒家门外叫口号，有人一度指骂怀疑便衣警员的人。