世界报：恐怖之年 习近平只能怪罪自己
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香港危机，中共新疆政策秘密文件流向世界，中美贸易战，这一切严重损害了中国在全球的形象。法国世界报评述，2019年，习近平的恐怖之年(annus horribilis)。
今年初，一月二号，习近平以威武肃杀的语气宣布，中国大陆与台湾必将统一，本年度即将结束，对中国国家主席而言，这却是一个“恐怖之年”：经济陷入困境，然而对一个领导人来说，最糟糕的是，从现在起，中国只要有一个局部性的小事件发生，很快就会在全世界引起回响。
镇远虔诚的图书馆员们烧毁了六十几本“政治不正确”的书，竟立即在全世界引起大哗，这个可能就是当初自己决定焚书的当局，现在必须装出理解民意，下令对烧书事件“调查”。比起新疆和香港发生的危机，这件事太微不足道了，竟然如此轰动!
香港青年为何不惜牺牲
一百万新疆穆斯林被关押这件事，第一时间并未引起西方人权人士和媒体的重视。纽约时报十一月份披露了四百页中共秘密文件。后来，美国国会抓住这一事件，欧洲人也醒悟了，他们发现事态原来如此严重。
世界报评述，2019，更应是香港危机年。自从“天安门事件”发生三十年以来，这是在中国发生的最严重事件，这一事件向世界昭示，一部分青年人已做好了准备，与其生活在中共的重厄之下，不如以牺牲去争取自由。星期天，22号，香港人为维吾尔人发声，这也是一次空前的行动。两个危机的共同之处就是激发了全世界的回响，把中国最坏的时刻暴露在世人眼皮底下。
抵制莫雷的火箭队，因为莫雷发推挺香港，取消兵工厂俱乐部的赛事播出，因为球员厄齐尔揭露中国黑暗的新疆政策。中国向世界毫无保留地显示，不仅打算限制本国人民的言论自由，而要将限制之手伸出境外，伸向世界。中国的这一敲诈方式使得不少国际企业，甚至一些国家，比如瑞典，成为受害者，他们的过错不过是没有屈服于北京的命令。
产生的结果对北京并不利。根据最新调查，中国的形象在三十四国呈现负面。在其中十七国形象更坏：尤其在北美和在欧洲，甚至在全球第一大穆斯林国家印尼，在基督教国家菲律宾，也是如此，尽管北京不惜以部署一带一路的名义在这些国家投撒了大笔金钱。
即便中国购买了希腊第一大港比雷埃夫斯海港、明显得到中国金融支持的希腊，面对中国，当地的舆论也很分裂，只有百分之五十一的希腊人对中央帝国还存着好感。
充当特朗普竞选棋子 中国很不舒服
最糟糕的情况出现在美国，美国是中国领导人拿来参照的唯一国家。中国的形象在美国更倒退了十二个点。只有百分之二十六的美国人对中国还有正面印象，百分之六十的人恰恰相反。
持续经年的贸易战或签署第一阶段谈判协议，2019年，在中美贸易争执上几乎可以没有出现任何关键性的改善。中国有一种很不舒服的感觉，自己只不过是特朗普竞选连任的一颗棋子。
尽管中国官方数字被指作假，2010至2010经济成长会不会翻番亦令人怀疑，这曾是软弱的前任胡锦涛2012年给其继任者习近平制定的目标。为了实现这一目标，中国经济界争论异常激烈。支持改革开放的和支持行政管理经济的双方相持不下。习近平似乎选择了后者，把赌注下在公共订单上以支持需求。问题是，公共债务巨大，外国投资者开始担心中企违约。
十二月，一个属于内蒙古政府的实体已经失去了偿付债务的能力，根据日经报道，中国公营企业违约，难以偿付债务的款额在2019年达到了四百亿元人民币，比上年增加三倍。中国当局也不准备去清空地方债务，这并不见得必然是坏事，但使得市场异常惊恐不定。
除了增长放缓，失业增加，中国政府还必须应对造成猪肉价格飞涨的猪瘟，猪肉对于中国人的日常饭食非常重要，猪肉缺货引起新一轮通货膨胀。如果说中国领导人不能为出现这一现象负责，但他们加重了这一现象，他们曾以大量进口遭猪瘟袭击的俄罗斯猪肉替代健康的美国猪肉。
习近平是自己的受害者
为了补偿对美出口减少的损失，中国与亚洲多国签署协议，但是，直至目前并没有多大成功。最新消息，由于担心中国产品侵漫市场，印度退出了地区整体经济战略合作伙伴计划，导致日本也退出。
这些累积的挫折非属意外。如果说中国禁止辩论，可以从中国领导人的个人崇拜找到解释，自从习近平思想2018年入宪，只要对他提出意见，就是对党不满，就是诋毁领导人，谁敢惹火烧身？
世界报援引政治学者裴敏欣指出，习近平只能怪罪自己，或者说怪他过分集权。与美国的贸易争执，干预香港引发的严重问题，新疆的民族冲突，在习近平2012当权之前就已存在。但是，那时的中共集体领导体制，即便腐败和难以做出决定，却能平缓和限制危机升级，主因是领导层对风险的强烈反感。比如，2003年，香港五十万人上街反对有关国家安全的23条立法，中国政府立即同意撤除相关立法。但是，毫不宽容矛盾重重的习近平，使得他的政府更容易犯政治错误，这使得中国面临的情势变得更加严重。正如一个强人必须保持一个几乎不可能犯错的形象，要纠错几无可能，哪怕这个政策毫无效力甚至产生完全相反的效果。
世界报据此评论：根据这一理论的话，在2019年，习近平与其说是他人的受害者，不如说主要是他本人的受害者。
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