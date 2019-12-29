中国全国政协人大13届3次会议日期都定了

中国人民政治协商会议第13届全国委员会第3次会议将于明年3月3日在北京召开。

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中共党媒人民日报指出，日前召开的政协第13届全国委员会第31次主席会议，审议通过了关于召开政协第13届全国委员会第3次会议的决定（草案），建议全国政协13届3次会议于明年3月3日在北京召开。

另一方面，官媒新华社也发出公告，称第13届中国全国人民代表大会第3次会议将在明年3月5日于北京召开，届时将审议中国民法典草案。

这是民法典草案在十三届中国人大常委会第十五次会议上首次亮相，也是民法典各分编草案与2017年制定的民法总则“合体”后，首次以完整版中国民法典草案的形式呈现。

新华社报道，《中华人民共和国民法典（草案）》28日在中国人大网公布并征求社会公众意见，征求意见截至2020年1月26日。

路透社指出，中国每年3月初召开的全国人大会议将审议政府工作报告，并披露当年经济增长和通胀目标、赤字率目标等关键信息。