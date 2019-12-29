习近平首次获封“人民领袖” 称号

中国国家主席习近平12月23日在人民大会堂与日本首相安倍晋三会晤

中共政治局12月26至27日召开《不忘初心、牢记使命》主题民主生活会，官方会议通报中显示，中共中央用“人民领袖” 来称呼中共总书记习近平，据信是首次。

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据报道，官方通报称，“面对错综复杂的国内外风险挑战，习近平总书记高瞻远瞩、统揽全局、运筹帷幄、指挥若定，作出一系列重大科学判断”。相关通报内容还指出，习近平“展现了共产党人坚定的理想信念、人民领袖深切的为民情怀”。

会议还强调，维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，维护党中央权威和集中统一领导，是推动新时代中国特色社会主义不断发展前进的根本政治保证。

《星岛日报》评论回顾了对习近平称呼的变化。指出， 2017年10月，政治局首次称呼习近平为“全党拥护、人民爱戴、当之无愧的党的领袖”。这次的不同是在“领袖”之前加上“人民”两字。是中共中央首次用“人民领袖”来称呼习近平。

中共政治局是中共最高领导机构，现届7名常委、25名委员。在中共历史上只有毛泽东和华国锋曾经被官方称为“领袖”。

分析认为，称习近平是“人民领袖”是继2016年确立“习核心”、2017年“习思想”写入中共党章、2018年“习思想”写入宪法后，又一体现习近平领导地位的标志。

习思想：当代马克思主义

新华社报导，在专题民主生活会议上，政治局成员重点围绕“加强理论武装”、“带头维护制度权威”、“秉公用权、清正廉洁”等7个方面发言。

会议认为，“习近平新时代中国特色社会主义思想”是当代中国马克思主义，“用这一科学理论武装头脑、指导实践、推动工作，是全党的一项重大政治任务，中央政治局的同志必须在学懂弄通做实上为全党作出表率。”