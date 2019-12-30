人民领袖习近平引发的猜疑

观察人士都注意到了，年终中共政治局开了两天的这场“民主生活会”，包括常委、委员都向习近平做了汇报、检讨，新华社公布的一张照片显示，习坐在正中央发话，两排是忙着记笔记的委员们，似乎久违了，但这又是一个非常熟悉的画面，朝鲜领导人金正日发表指示时，所有的高官们都在低头记笔记。新华社发出的这张画面上，李克强还抬起头笑着，给人勉为其难的感觉。

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习近平最后总结这次会议开得很好，大家事先做了准备，调查研究，然后做了认真的检查，批评和自我批评。随后，习近平叮嘱各位“注意事项”，包括“从严管好家属子女和身边工作人员，抓好家风家教”等等。

这次政治局会议同去年那次不同的是，在一堆赞语之外，习近平获封“人民领袖”。政治局的正式评价是这样的： “面对当今世界百年未有之大变局，面对错综复杂的国内外风险挑战，习近平同志高瞻远瞩、统揽全局、运筹帷幄、指挥若定……展现了共产党人坚定的理想信念、人民领袖深切的为民情怀、马克思主义政治家高超的政治领导艺术。”港媒有分析指出，这是中共中央第一次用“人民领袖”来称呼习近平。据指这是2016年确立“习核心”、2017年“习思想”写入中共党章、2018年“习思想”写入宪法后，又一个体现习近平领导地位的标志。唯一的疑问是，以习近平领导地位已经至高无上，还需要体现领导地位吗？

有人分析，中共高层的党内民主生活会，名义上大家可以互相批评和自我批评，但是习近平独尊的地位，别人批评或者敢于“犯上”的可能性极小，除非习近平本人对2019年发生的事感到不安，做点象征性的自我批评。即便是中共鼻祖毛泽东，当年在“七千人大会”上也对饿死几千万中国人一事做过自我批评，当然后来证明毛是权宜之计，发动了文化大革命解恨。习连表面文章都不想做，但是中国2019年发生的事太多了，法国『世界报』评论，2019年，是习近平的恐怖之年。香港反送中，持续六个月，在在是对着北京而来，北京承诺的一国两制，不断被蚕食，北京许诺的直选，遥遥无期，然后就是香港警察的滥权。香港，知名的东方明珠，变成今天的情状，习近平到底是误判错判还是执意这么做，才使得香港一发而不可收，是否应该问一下为什么？至于中美贸易战，中国经济之冬，中国在国际上处处碰壁，当中国的人均财富还处在世界中下水平的时候，中国的统治者不顾数亿人的生活水平还在联合国的贫困线之下，一意孤行地追逐世界军事霸主的地位……西方国家对中国从来都没有像今天这样警惕，习近平多少应该想一想这些都是为什么，这里面有多少自己的误判，有多少自己的狂妄，至少对委员们表示一个态度，没有，而且更上一层楼，当上了人民领袖。

人民领袖应该得到人民爱戴，凭什么呢？仅仅凭每年下水的军舰吨位越来越多吗？仅仅凭挥洒人民的资源为赢取外国的一两声赞美？习近平听到过自己的人民讥讽“大撒币”这件事吗，可能没有听到。中国的言论控制越来越严重，在发生709维权律师大抓捕事件后，现在已很难听到人民怨声载道。2020年，中国在各地实施社会信用制度评分后，几亿个监视镜头安装在人民头上，说了被认为不符合政治正确的错话，或者做了错事，就被列入“失信”名单，坐车坐飞机住旅馆都有问题，中国真正进入奥威尔『1984』里描述的那个处处都有“老大哥”监控人民的社会。中国号称是一个和谐的多民族国家，如今，在海外几乎每天都能听到，维吾尔人寻找自己在新疆的亲人的撕心裂肝的呼声，有些人失去了父亲，有些人失去了哥哥，一些著名的维族学者，因为多提了些建议而被重判，比如伊力哈木.土赫提，这位北京学者就是因为向政府建议，应该倾听一个民族的呼声，不要把他们推向边缘，结果被抓去了新疆，以恐怖罪判处无期徒刑。有分析指出，中国的领导人的某些做法令人不敢想象，他们要用一党的观念去重新注释各个宗教的经典，要用领袖思想来改变宗教信徒的思想，难以想象啊。

“习近平不是一个傻子”

习近平执政这几年，中国内部多出许多“独”：藏独、蒙独，疆独、台独、现在还有了港独，这明明是一个政府在撕裂自己的人民吗。在国外，战狼外交，处处碰壁，还还说“外交赢得满堂红”。于是，中国民间便有了一种怀疑，香港危机，中美贸易战，步步失算，香港地方选举民主派大胜，中共中央根本没想到？到底是习近平误判，还是习近平受到了蒙蔽，如果受了蒙蔽，那就是受到授予他“人民领袖”的委员们的蒙蔽？

习近平的有些极端的做法让观察人士惊讶，在中国国内，私底下一直有种怀疑他是不是一个傻子的猜疑，这样猜疑一个国家领导人当然很不敬，但是必须承认，这一说法很流行，就连被视为中共大外宣的『多维』12月28日在“习近平的历史挑战：民族复兴与第五个现代化”一文里也使用了这一说法，尽管人家使用的前提肯定是否定的。这段话很有意思，我们把这段有针对性的文字抄在这里：

“习近平不是一个傻子，他是从中共内部的激烈竞逐中搏杀出来成为中共最高领导人的，在地方历练时，他敛藏锋芒，韬光养晦，不显山不露水。在成为最高领导人之后立刻展现杀伐果断的魄力和炉火纯青的政治斗争艺术，短短几年时间就干掉了党内所有‘团团伙伙’，成为毛泽东时代之后中共最有权威的领导人，并且成为中国在国际社会最有代表性的政治象征。他可能未必如中共宣扬的那样天纵英明，十样全能，那肯定有宣传包装和造势的成分，但你若认为习近平不懂治国，那其实不是他傻，而是你傻，是你被自己的意识形态与偏见遮蔽了眼睛，因此不能对习近平建立全面、确切的认识。事实上，对于习近平，就算有些人不认同他的政治路线，也必须承认他具有非常卓著的、远超常人的政治能力，具有一个大国领袖的各项政治能力。”

这段分析走的是传统的宫廷阴谋路线，以“成王败寇”的古代意识褒扬习近平不显山不显水的杀机，结论是：“但你若认为习近平不懂治国，那其实不是他傻，而是你傻……”。这就不难理解，中共政治局为什么赋予习近平那么崇高的地位，然后在这次的生活会上，再封他一个“人民领袖”。