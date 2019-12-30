六四天网创始人黄琦“二审”维持原判 已送巴中监狱服刑

中国著名人权捍卫者、六四天网负责人黄琦家人被告知其二审维持原判。但黄琦前律师分析他的上诉权利可能被剥夺。

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据维权网报道，黄琦与2019年7月29日一审被以“泄露国家秘密罪”及“为境外非法提供国家秘密罪”获刑12年。黄琦母亲蒲文清上周五（27日）获悉，四川巴中监狱人员向黄琦的儿子送达一份“入狱通知书”。送的人称该案二审维持原判，黄琦已于12月24日被送至四川省巴中监狱服刑。

黄琦前律师隋牧青对美国自由亚洲电台表示，他们早前预计当局会对黄琦上诉要求会走过场，因为当局根本不需要开庭，只需做一个维持一审判决的裁定即可。但从这份“入狱通知书”来看，入狱依据的是一审绵阳中院的判刑结果，这表明黄琦的上诉权利被剥夺。隋牧青说，据他们所知，黄琦是上诉了的，但“入狱通知书”并没有引用终审的判决或裁定决定入监，而是引用了一审，因此可以有理由怀疑他被非法剥夺了上诉权。律师更担心疾病缠身的黄琦或步刘晓波后尘死于狱中。

报道称，12月20日，蒲文清向看守她的国保提出，要到北京上访及到四川省高级法院陈情黄琦冤案，但一出家门即遭四名便衣阻止，这些人称“代表中国共产党来阻拦反革命家属”；周四（12月26日），蒲文清再到法院要求上诉，被法官以不在单位等藉口避见，一位工作人员后来称，法院允许上诉律师在28日与黄琦母亲签代理协定，期间无任何人告知蒲文清其儿子已被送监。

蒲文清批评当局炮制冤案，整个过程都在违法黑办。据报道，黄琦在被关押期间，遭到虐待和殴打，重病缠身。目前病情严重，或有肾功能衰竭的危险，此外，他还患有脑积水、心脏病、肺气肿和肺炎。其母申请他保外就医，但遭到拒绝。

1998年，黄琦在成都创办了中国第一家公益性的“天网寻人网站”。同年10月23日，创办中国民间第一家寻人事务所。“天网寻人网站”义务帮助警方打拐，免费帮助被拐妇女儿童亲属寻找和解救亲人，黄琦夫妇为此散尽家财。

2000年6月3日，因“天网寻人网站”发布敏感维权事件信息，黄琦第一次被捕入狱，关押两年半后，以煽动颠覆国家政权罪判刑五年。2005年6月2日，黄琦刑满出狱后，将其服刑时仍继续运行的“天网寻人网站”正式命名为“六四天网”。2016年11月28日，因对一份内部文件的内容曝光，黄琦被控以非法为境外机构提供国家机密罪，因而第三次被捕入狱。后被正式逮捕、起诉。

黄琦今年7月份一审被被判刑后 ，《纽约时报》报道称，一名曾因为使用网络对抗社会弊端而受到共产党赞誉的中国互联网先驱周一被判12年监禁，这进一步表明，中国的独立社会行动主义之窗几乎已经关闭。

除了黄琦外，中国近年还有《非新闻》的卢昱宇、《民生观察》的刘飞跃等多个维权资讯网站负责人遭囚禁，黄琦是当中刑期最长者。