南华早报：刘鹤预计会周六率团赴美签署第一阶段协议

香港《南华早报》在周一引述消息人士的话报道称，中国国务院副总理刘鹤本周将到访美国华盛顿，与华府签署第一阶段贸易协议。

广告 继续浏览后续

报道引述消息人士的话说，华盛顿方面此前已经向中方发出了邀请，刘鹤也已接受。报道指，刘鹤将在周六率团前往华盛顿，而中方团队预计会在美国滞留数日，直至下周中旬。

截至目前，美国白宫和贸易代表办公室等尚未就这一消息予以回应。但美国贸易代表莱特希泽曾介绍称，他预计美中间有关第一阶段贸易协议签署日程，会安排在明年一月份的第一个星期。

另外，美中双方目前均未公布更多详细的协议内容，但周一国际股票投资市场对于美中间贸易协议仍持续保持乐观。

值得一提的是，美国总统特朗普曾在上周二（12月24日）指出, 他会与中国国家主席习近平, 共同签署美中两国本月宣布达成的第一阶段贸易协议，并将为此举行签署仪式。当时有记者问他是不是会与习近平举行仪式签署美中贸易协议，就这一问题，特朗普回答称，“我们将举行一个签署仪式，是这样的”。他说，“当我们（他与习近平）最终聚在一起时，将促使协议签署的更快，我们希望尽快将其付诸现实”。