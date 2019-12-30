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南华早报：刘鹤预计会周六率团赴美签署第一阶段协议

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中国贸易谈判牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽及财长姆努钦资料图片
中国贸易谈判牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽及财长姆努钦资料图片 路透社图片
作者： 弗林

香港《南华早报》在周一引述消息人士的话报道称，中国国务院副总理刘鹤本周将到访美国华盛顿，与华府签署第一阶段贸易协议。

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报道引述消息人士的话说，华盛顿方面此前已经向中方发出了邀请，刘鹤也已接受。报道指，刘鹤将在周六率团前往华盛顿，而中方团队预计会在美国滞留数日，直至下周中旬。

截至目前，美国白宫和贸易代表办公室等尚未就这一消息予以回应。但美国贸易代表莱特希泽曾介绍称，他预计美中间有关第一阶段贸易协议签署日程，会安排在明年一月份的第一个星期。

另外，美中双方目前均未公布更多详细的协议内容，但周一国际股票投资市场对于美中间贸易协议仍持续保持乐观。

值得一提的是，美国总统特朗普曾在上周二（12月24日）指出, 他会与中国国家主席习近平, 共同签署美中两国本月宣布达成的第一阶段贸易协议，并将为此举行签署仪式。当时有记者问他是不是会与习近平举行仪式签署美中贸易协议，就这一问题，特朗普回答称，“我们将举行一个签署仪式，是这样的”。他说，“当我们（他与习近平）最终聚在一起时，将促使协议签署的更快，我们希望尽快将其付诸现实”。

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