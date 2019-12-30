基因编辑婴儿案一审宣判 贺建奎获刑三年 罚款300万

2018年11月经媒体报道后引发广泛关注和争议的“基因编辑婴儿”案，在周一于深圳市南山区人民法院一审公开宣判。涉案的贺建奎、张仁礼、覃金洲等3名被告人因共同非法实施以生殖为目的的人类胚胎基因编辑和生殖医疗活动，构成非法行医罪，分别被依法追究刑事责任。其中身处事件漩涡的贺建奎被判入狱3年，罚款300万元。

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深圳南山区院方指出，经审理查明，2016年以来，南方科技大学原副教授贺建奎得知人类胚胎基因编辑技术可获得商业利益，即与广东省某医疗机构张仁礼、深圳市某医疗机构覃金洲共谋，在明知违反国家有关规定和医学伦理的情况下，仍以通过编辑人类胚胎CCR5基因可以生育免疫艾滋病的婴儿为名，将安全性、有效性未经严格验证的人类胚胎基因编辑技术用于辅助生殖医疗。贺建奎等人伪造伦理审查材料，招募男方为艾滋病病毒感染者的多对夫妇实施基因编辑及辅助生殖，以冒名顶替、隐瞒真相的方式，由不知情的医生将基因编辑过的胚胎通过辅助生殖技术移植入人体内，致使2人怀孕，先后生下3名基因编辑婴儿。

新华社的报道显示，法院认为，3名被告人未取得医生执业资格，追名逐利，故意违反国家有关科研和医疗管理规定，逾越科研和医学伦理道德底线，贸然将基因编辑技术应用于人类辅助生殖医疗，扰乱医疗管理秩序，情节严重，其行为已构成非法行医罪。根据3名被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依法判处被告人贺建奎有期徒刑三年，并处罚金人民币三百万元；判处张仁礼有期徒刑二年，并处罚金人民币一百万元；判处覃金洲有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五十万元。据悉，包括贺建奎在内，3 名被告人在法庭上表示认罪悔罪，辩护律师到庭为3名被告人进行了辩护。报道指，因涉及有关人员个人隐私，法院不公开开庭审理了此案。

综合消息显示，与贺建奎一同在此次判决中获刑的覃金洲是前者基因编辑婴儿项目的助手，亦是贺建奎此前在中国临床试验注册中心注册《HIV免疫基因CCR5胚胎基因编辑安全性和有效性评估》项目的注册联系人。而他同期的另一个身份则是深圳市罗湖区人民医院生殖医学科的胚胎培养师、细胞研究员。据介绍，覃金洲是国内外优秀的胚胎学家，毕业于动物遗传育种与繁殖专业，国家留学基金委公派美国亚尼桑那大学与中国西北农林科技大学联合培养博士，留学期间获得美国生理学会颁发的人类辅助生殖技术认证。除他们二人之外，同样获刑的张仁礼被指是广东省人民医院生殖医学中心副研究员。他在2002年毕业于中山大学中山医学院人体解剖与组织胚胎学专业，并获得博士学位。

回顾贺建奎促成的基因编辑婴儿事件，2018 年 11 月 26 日，赶在第二届国际人类基因组编辑峰会召开前一天，贺建奎通过Youtube等媒体平台对外宣布，一对名为露露和娜娜的基因编辑婴儿已经于 2018 年 11 月在中国健康诞生。他并扬言，这对双胞胎的一个基因经过修改，使她们出生后即能天然抵抗艾滋病 这是世界首例免疫艾滋病的基因编辑婴儿。这一消息随后经人民网在第一时间报道，该报道还指这是世界首例免疫艾滋病的基因编辑婴儿，也意味着中国在基因编辑技术用于疾病预防领域实现历史性突破，引发转载和关注。然而，这一消息发布不久，就在国内外的舆论界引发了关于科学研究伦理的滔天巨浪。由来自外国和中国该领域专家等多所著名大学和研究机构的 100 多名科学家发表联合声明，表示对此事件坚决反对，强烈谴责，并提出这项所谓研究的生物医学伦理审查形同虚设，直接进行人体实验，只能用“疯狂”来形容。

随后，贺建奎所在的南方科技大学发布声明，认为此举严重违背了学术伦理和学术规范，中国细胞生物学学会干细胞分会表示坚决反对，也有专家就上述基因编辑方式是否能够解决艾滋病问题表示质疑。包括深圳市医学伦理专家委员会、中国国家卫计委等政府部门也就此事进行回应，并指出将严肃调查，而科技部、中国科协、中国科学院也先后回应了基因编辑婴儿事件：明令禁止、坚决反对。对此，贺建奎本人通过视频回应，并称他知道自己的工作会有争议，但是愿意接受指责；他还表示，“历史终将站在自己这边。”此外，同年11 月 28 日，贺建奎在也第二届基因编辑峰会上现身谈到，他知道这个实验是违反中国法律的，不过他自称“我们对这对夫妇和孩子制定了非常完善的计划。”

与此同时，面对舆论压力，广东省政府还在事发后成立了调查组开展调查，并于2019年1月公布调查结果。据报道显示，就这一事件，政府卫生健康行政部门已将相关涉案人员列入人类生殖技术违法违规人员“黑名单”，终身禁止其从事人类辅助生殖技术服务工作。科技主管部门已对涉案人员作出终身禁止其申请我国人类遗传资源行政审批、终身禁止其申请财政资金支持的各级各类科研项目等行政处理等。