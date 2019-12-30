曾被评最具影响力公知 王怡牧师因煽颠政权获刑9年

中国四川省成都市中级人民法院在周一发布公告，秋雨教会牧师王怡因煽动颠覆国家政权罪、非法经营罪，被判处有期徒刑9年。王怡是中国家庭教会“成都秋雨圣约教会”主任牧师，早年曾被《南方人物周刊》评为“最具影响力的公共知识分子”之一，被捕至今已一年多。

广告 继续浏览后续

2018年12 月9日，中国家庭教会“成都秋雨圣约教会”信徒遭大规模抓捕。有报道显示，该教会100 多名教徒、同工被公安部门传唤约见，其中约 30 人被刑拘。教会创办人王怡被警方以涉嫌“煽动颠覆国家政权罪”刑事拘留，妻子蒋蓉亦因同一罪名而被拘留，教会牧师助理及传道人李英强因“寻衅滋事罪”被拘押，另外长老覃德富、执事葛迎峰也被捕及拘禁。其中覃德富被控“非法经营罪”，上月已被判处有期徒刑 4 年。另有部分人被指仍处于失踪、失联状态。成都市中级人民法院当日就王怡案宣判，指他犯有煽动颠覆国家政权罪、非法经营罪等数罪，判处有期徒刑九年，剥夺政治权利三年，并处没收个人财产人民币五万元。

“秋雨圣约教会”去年 9 月被当局通知是非法教会。该教会于 2005 年由王怡创办，去年 9 月中国政府公布新修订的《宗教事务条例》后，王怡曾公开表示有关条例“是一部与数千万公民的宗教自由和良心自由为敌的非法之法”，声言会和平地拒绝。据了解，王怡被逮捕期间，一直被官方阻挠他与自己指定的律师会面，外界无法得知王怡的情况。据悉，同样涉及该事件的李英强在8月获准保释，但遭强制遣送回家乡湖北。遭控涉嫌“煽动颠覆国家政权罪”的王怡妻子蒋蓉，在指定居所监视居住6个月期满后，6月10日获得保释。

现年46岁的王怡曾是人权律师、宪政学者、作家、知名的公共知识分子，近10年来最为人熟知的身分系地下家庭教会牧师。他此前也曾因其就自由主义与中国宪政史转型方面研究与写作，曾被《南方人物周刊》评为最有影响力的公共知识分子。据了解，王怡被捕前的声明中提到，“中共政权对教会的逼迫是极其邪恶的犯罪行为。作为基督教会的牧师，我必须对这样的罪恶发出严厉和公开的责备”，又指自己的抗命并非“任何一种意义上的维权行为或公民不服从的政治行动”，因为“我完全无意于去改变中国的任何制度和法律。作为牧师，我唯一关心的，乃是信仰上的抗命，所带来的对罪恶人性的震动，和对基督十字架的见证。”

就该案的宣判结果，据香港电台引述中大崇基学院神学院院长邢福增的话认为，今次判刑严重，以往家庭教会的领袖，很少以煽动颠覆国家政权入罪，王怡的情况罕有。邢福增分析，事件是对给予其他教会一个警号，因王怡曾公开批评政府政策、关心政治犯家属、悼念六四事件等，又与家庭教会之间有联系，建立类似跨地域性的团队，对中央政府来说是威胁。他指出，当局是想造出一个“样板”，如果其他教会领袖与王怡一样有类似举动，要再好好思考是否想走一样的路。