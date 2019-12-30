继立陶宛后 拉脱维亚首度将中国列入威胁名单

据拉脱维亚国家通讯社在上周六报道，作为波罗的海三国之一的，拉脱维亚国家安全局在即将发布的一份报告中，将俄罗斯、独联体国家和中国视为明年对该国的主要威胁。

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拉脱维亚国家安全局最近表示，俄罗斯、中国和一些独联体国家是主要的威胁。在即将到来的2020年，中国的间谍活动将更加活跃，预计俄罗斯间谍部门的活动仍然会保持很高水平，俄罗斯也会利用某些独联体国家为自己的地缘政治利益服务。拉脱维亚国家安全局称，明年年初将针对中国和俄罗斯间谍活动活跃发表详细报告。据了解，拉多维亚安全部门将中国列入其威胁名单的举动尚属首次，而在该国作出这一决定后也使其成为了今年以来，第二个宣布中国对本国国家安全造成威胁的波罗的海国家。立陶宛安全部门曾在今年2月份发表的报告中首度把中国当成安全威胁。

拉脱维亚国家安全局和反间谍局另在2月发表的一份联合报告中提到，中国情报机构在西方国家的活动更加积极。报告并指拉脱维亚安全机构有必要对中国在拉脱维亚的活动给予更多关注。有分析人士指出，拉脱维亚此番跟随立陶宛脚步在官方报告中将中国视为安全威胁或有两大原因，一是这两国同为成员国的北约组织在近期加强了对中国影响力扩张的关注，在月初结束的北约组织峰会上，29个该组织成员国发布了共同声明，首次提出中国的扩张是需要北约盟国共同应对的挑战；二是中国目前在波罗的海国家大力推动“一带一路”项目，这也增加了双方在经济和贸易往来的联系和需求。

而针对此前立陶宛将中国与俄罗斯在安全威胁上并列的分析，中国驻立陶宛大使馆当时曾对此驳斥道，“立陶宛情报和安全部门单凭推测和想象，没有根据地扭曲事实，非常荒谬和可笑。”