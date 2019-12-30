韩国外交部：文在寅未说香港新疆都属中国内政

韩国总统文在寅12月23日访华与中国国家主席习近平会面，中国外交部及新华社等多家媒体随后报道，会议期间，文在寅表示，香港及新疆事务都是中国内政。但据韩联社29日报道称，文在寅并未说过有关言论，当时发言的主旨只是表示“已经听清楚”习近平的发言。

广告 继续浏览后续

新华社等多家中国传媒在当日的新闻稿表示，文在寅提出“韩方认为，无论香港事务还是涉及新疆的问题，都是中国的内政。”对此，韩联社引述韩国外交部的消息指出，韩国当局已在27日通过外交渠道，向中方转达韩方就总统文在寅涉香港和新疆事务发言的立场。韩国外交部向中方阐明，文在寅在听取习近平涉及香港与新疆事务的发言后，做出大致意为“已经听清楚”的发言。

报道称，韩国政府相关人员提出，双方向来通过外交管道进行必要的沟通，很难再透露相关具体内容。事实上，在多家中国媒体于两国领导人会面后，便报道指，文在寅谈及，“无论香港事务还是新疆事务，都是中国的内政”。韩方之后否认相关说法，青瓦台方面还在23日补充称，“习近平解释说香港新疆问题是内政问题’，文在寅发言的主旨只是表示听清了习近平的发言。”

此外，韩国《朝鲜日报》、《中央日报》、《东亚日报》等众多媒体都批判中方对文在寅的表态属于“误报”、“曲解意思”，并指文在寅政府不应该如此“温和”，应该向中方的“误报”提出抗议。但中国外交部发言人耿爽24日再次确认报道内容，称对会见情况的介绍在消息稿里已经得到了充分的体现。