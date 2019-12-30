5G用不用华为设备 欧盟立场趋强硬

欧洲各国对5G（第5代行动通讯技术）是否采用华为设备举棋不定，欧洲联盟执行委员会主席冯德莱恩说，欧盟无法接受资讯有被窃取的风险，显示欧洲对华为的立场趋向强硬。

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12月初就任的冯德莱恩（Ursula von der Leyen）说，欧洲联盟无意限制个别企业，而是打算建立普遍的标准，其中一个标准是提供这些敏感科技的厂商“独立、而且不能被政府强迫传送资讯”。

对于5G采用华为设备与否，欧盟执委会近期将向会员国提出建议。

冯德莱恩接受28日出刊的德国《明镜周刊》（Der Spiegel）专访时说，欧盟无法接受因为中国的情报法，使欧洲企业和民众的资讯有被窃取的风险。

明年是欧盟与中国关系重要的一年，除了欧盟执委会新领导团队上半年受邀到北京，与中国政府领袖进行第22届年度峰会，9月德国担任轮值主席期间，也打算为欧盟各国领袖和中华人民共和国主席习近平举办特别高峰会，目前双方谈判焦点是如何改善欧盟企业在中国投资的条件。

冯德莱恩接受12月30日刊出的《世界报》（Die Welt）专访时说，中国在谈判时“非常有自信”，不过，欧盟在人权或网路安全的领域会“保持强硬”。

美国与中国进行了约两年的贸易战，如何看待中国电信巨擘华为技术公司的第5代行动通讯设备是重点之一。