中国外交部：明年中俄将加强全方位合作和战略协作

自北京方面消息，中俄两国元首及两国总理在周二互致新年贺电，对明年的中俄关系进行了展望。对此，中国外交部发言人耿爽在当天的例行记者会上表示，今年是中俄建交70周年，在习近平主席和普京总统的战略引领下，中俄关系阔步迈入新时代，两国战略协作不断展现新作为，务实合作接连实现新突破。

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据新华社报道，习近平在与普京的通电中指出，即将过去的一年是中俄关系发展史上极不平凡的一年。在两国共庆建交70周年的友好氛围中，我和普京总统共同宣布中俄关系迈入新时代，掀开两国友好新篇章。我们签署并发表两国关于加强当代全球战略稳定的联合声明，彰显中俄共同维护全球战略稳定的坚定决心。两国经贸、能源、人文、科技、地方等各领域合作亮点纷呈、硕果累累，为两国和两国人民带来实实在在的利益，也为世界和平与发展作出了巨大贡献。习近平称，2020年将开启中俄科技创新年。双方共同庆祝世界反法西斯战争胜利暨联合国成立75周年。我愿同普京总统保持密切交往，携手引领双边关系和各领域合作迈上新台阶，共同维护多边主义和以联合国为核心的国际体系，为中俄各自发展振兴助力增势，为处在百年大变局中的世界增添更多稳定性，注入更多正能量。

俄罗斯方面，普京也在通话中提到，2019年，在双方的共同努力下，俄中新时代全面战略协作伙伴关系取得重大进展。我和习近平主席多次会晤并达成一系列重要共识，开启了俄中各领域互利合作的新愿景。两国政府、立法机构及各部门间的协作富有成效。俄中东线天然气管道建成并投产通气。双方成功举办地方合作交流年，进一步促进了两国地方间的互利合作。普京称，明年，我们将开启又一个大型国家级主题年 俄中科技创新年。俄方对此高度重视。我坚信，在我们的共同努力下，俄中全方位合作及两国在国际事务中的建设性协作将不断迈上新台阶。

另在当天的记者会上，耿爽就两国领导人新年前互通电话表示，环顾世界，中俄之间建立了最成熟、最牢固、最稳定的一组大国关系，两国领导人对此予以高度评价，两国社会各界也就此形成了一致共识。他说，明年是“二战”胜利75周年和联合国成立75周年，国际形势将继续复杂深刻演变。明年也是中国全面建成小康社会的收官之年和俄罗斯实现国家发展复兴的关键年份，中俄关系的重要性将进一步凸显，两国各领域合作大有可为。耿爽称，“道阻且长，行则将至。”中方将继续同俄方一道坚定前行，全面落实两国元首达成的重要共识，进一步加强战略沟通和协作，为捍卫两国共同利益、维护世界和平稳定贡献更多“中俄智慧”和“中俄方案”。

值得一提的是，俄罗斯外长拉夫罗夫近日在接受俄国第一频道节目采访时指出，注意到美国有意拉拢俄方远离中国的建议，他称俄罗斯不会为取悦美国而恶化与中国的关系。拉夫罗夫说，“正如普京总统曾多次提到的那样，俄中两国没有共同创建军事同盟的意愿，但在政治方面，特别是针对维护国际法、国际关系的多中心体制，我们当然是盟友。”