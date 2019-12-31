华为轮值董事长发表新年致辞：生存下来是2020年第一优先

华为轮值董事长徐直军在周二发表了新年致辞并透露称，尽管遭遇了一些外部阻扰，华为2019年全年收入仍实现了18%的增长，达到8500亿元人民币。不过他同时预测，2020年将是华为“艰难的一年”，并指生存下来将是华为的第一优先。

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华为心声社区官微在当天发布了以徐直军名义发表，题为《华为2020年新年致辞：求生存，谋发展，砥砺奋进》的文章。徐直军在致辞中明确，2019年，华为预计全年实现销售收入超过8500亿人民币（约1220亿美元），同比增长18%左右。尽管没有达到年初预期，但公司整体经营稳健，基本经受住了考验。其中，全球已有700多个城市、世界500强企业中有228家，选择华为作为其数字化转型的伙伴；智能手机业务保持稳健增长，发货量超过2.4亿台，稳居全球第二；华为终端云服务（HMS）覆盖全球170多个国家和地区，月活用户达4亿。而据华为此前公布的数据显示，截至2019年第三季度，公司实现销售收入6108亿人民币，同比增长24.4%；净利润率为8.7%。

与此同时，徐直军在致19万名员工的新年致辞中说，如果美国继续限制必要的软件（如安卓手机应用程序）和电路销售，华为应该做好在2020年迎接类似打击的准备。今年5月，特朗普政府将华为列入“实体清单”，称其对美国国家安全构成威胁，此后华为做出回应，包括动员数千名工程师开发美国关键零部件的替代品，并保持工厂运转等措施。徐直军在致辞中还提到，要主动规划队伍的梯队化建设，干部队伍要保持10%的淘汰率。他说，有些支持部门甚至运营部门将被合并或缩减，员工可能会被重新分配到其他部门。

面对新年的来临，他在2019年的最后一天在展望未来时指出，“生存将是我们的第一要务。没有了2019年上半年的快速增长与下半年的市场惯性，除了自身的奋斗，我们唯一可依赖的是客户和伙伴的信任与支持。” 在徐直军看来，生存下来是华为的第一优先，华为要继续坚持以客户为中心，以奋斗者为本，持续为客户创造价值。他同时还对华为提出了保增长、提能力、优组织、控风险四个要求。在致辞最后，徐直军表示，困难是更大胜利的前奏，挑战是坚强队伍的磨刀石。他称，“美国政府对华为的遏制是战略性的、长期的。对华为来讲，却是一次很好的自我激发、强身健体的机会，使我们更团结、更有战斗力，能够更好地应对未来的挑战。”

徐直军并总结称，“千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。”值得一提的是，华为创始人兼首席执行官任正非近日在接受《华尔街日报》采访时也谈到，华为不需要美国撤销实体清单，“实体清单永远保留好了，没有美国也可以生存很好。但是我们仍然会拥抱全球化的，美国公司供应器件，我们欢迎；如果没有供应，我们也能生存下来。 ”同样就该公司方面消息，有来自中国媒体报道显示，12月26日，华为全资子公司杭州华为企业通信技术有限公司高管出现变更，华为轮值董事长郭平卸任法定代表人、董事长，由田兴普接任。此外，孟晚舟退出董事，新增董事庞云光。