台湾立院三读通过「反渗透法」国民党指侵害集会结社自由声请释宪

在台湾总统蔡英文强力要求下，民进党立委总动员，赶在大选投票之前，在立法院完成「反渗透法」三读。这项完全冲着中国大陆而来的法律规定，任何人不得接受「渗透来源」的指示、委托或资助，捐赠经费供公民投票相关活动；也不得违法从事总统副总统选罢法、公职人员选罢法中的各项竞选活动，违者处五年以下有期徒刑，得并科新台币1000万元以下罚金。

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法案通过之后，民进党立委在议场举起大布条，斗大字样的标语写着「红色渗透无远弗届，民主防卫刻不容缓」。

国民党团为抗议民进党草率强势通过立法，已拟妥释宪声请文，亲民党团也已完成联署，预计在公告法案后，立刻向司法院声请大法官释宪。

释宪声请文中指出，「反渗透法」规范定义模糊不明，并藉此科予人民刑罚制裁，违反「罪刑法定原则」、「法律明确性原则」及「比例原则」，已严重侵害宪法保障人民集会结社自由、财产权及参政权等权利，产生抵触宪法与适用上的疑义。

今天三读通过的条文明定，所谓「境外敌对势力」是指「与我国交战或武力对峙之国家或团体。主张采取非和平手段危害我国主权之国家或团体，亦同。」至于「渗透来源」，则是指「境外敌对势力的政府、政党及所属组织、机构或其派遣之人，及其所设立或实质控制的各类组织、机构、团体或其派遣之人。」

法案还规定，任何人受渗透来源的指示、委托或资助，进行游说行为，处50万元以上、500万元以下罚锾；若就国防、外交及大陆事务涉及国家安全或国家机密进行游说者，处三年以下徒刑，得并科500万元以下罚金。

若受渗透来源的指示、委托或资助，从事选举、意图妨害公投，或以强暴、胁迫或其他非法方法扰乱社会秩序，或妨害合法举行的集会、游行等违反刑法「妨害秩序罪」，加重其刑二分之一。

院会展开逐条表决后，国民党立委一字排开、戴上黑色口罩，在议场中央静坐，拒按表决灯以示抗议。不过，民进党团仍以人数优势，以67票赞成、4票反对，表决通过自家的修正动议。

这部「反渗透法」连日来引发台湾社会强烈疑虑。政大法律系副教授廖元豪认为，法案内容粗糙，所规范对象过于模糊，且涵盖过广，民众却可能因与中国大陆有模糊的牵连，导致其从事一般政治活动的权利受到影响，有违宪之嫌，建议应有更多时间讨论，且行政院也该提出版本。

法界质疑，法案对于「境外势力」与「渗透」的定义模糊，却科以重刑，与过去动员戡乱时期的惩治盗匪条例、惩治叛乱条例、刑法一百条等诸多以国安之名动辄将人入罪的法令如出一辙，这部「给政府空白授权的法令」也被形容为戒严复辟。

在「反渗透法」三读通过之际，台商圈弥漫恐慌气息。上海台协常务副会长蔡世明建议台商，在总统大选前先避开风头，不做任何表态，也别捐政治献金，避免被有心人拿来为该法「祭旗」。

另外台企联一百四十八位台资企业协会会长，前天在台湾报纸的头版署名刊登广告，表示坚决反对制定反渗透法，批评民进党政府「制造绿色恐怖」，透露出台商圈的高度忧虑。