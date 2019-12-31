台立法院三读通过反渗透法 接受渗透竞选最重判入狱5年罚款1000万

自台北方面消息，台湾立法院在周二经过了近5个小时的表决后，通过了备受争议的《反渗透法》，根据该法律规定，“任何人不得接受渗透来源指示、委托或资助，捐赠政治献金、违法从事竞选活动，也不得就涉国安、机密的国防、外交、两岸事务进行游说。”

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据中央社报道，民进党立法院党团在11月27日提出《反渗透法》草案，并在11月29日的立法院会交付二读。立法院长苏嘉全在12月27日及30日两度召集朝野协商，但过程中朝野党团仅对法案名称、立法意旨、施行日期达成共识，其于条文都在当天院会中逐条发言，并进行表决。据了解，此次通过的《反渗透法》条文共12条，直接管制行为，不以身分别来管理，因此没有所谓“代理人”，或涉及言论自由、波及台商等问题。法律规定，任何人接受“境外敌对势力”指示、委托或资助，进而违反《政治献金法》、《公投法》、《游说法》和《总统副总统选罢法》等，均加重其刑，并增订自首条款。

据条文内容指出，所谓“境外敌对势力”，“系指与我国交战或武力对峙之国家、政治实体或团体，以及主张采取非和平手段危害我国主权之国家或团体”；渗透来源则是指，“境外敌对势力之政府、政党、组织、机构、团体或派遣人”。而此次表决通过系以民进党团版本为主的《反渗透法》，据法案内容，若接受“境外敌对势力”的指示、委托或赞助，从事选举相关活动，最高可处5年以下有期徒刑或并科罚金1000万元（新台币，约232万人民币）。条文明定，任何人不得接受渗透来源指示、委托或资助，违法进行游说，违者处50万元以上500万元以下罚款；若就国防、外交、大陆事务涉及国安或国家机密进行游说者，处3年以下有期徒刑，得并科500万元以下罚金。

此外，该法律另指出，法人、团体或其他机构违反相关规定者，处罚其行为负责人；对该法人、团体或其他机构，并科以各条文所规定之罚金。转传指令的“中间人”同样予以处罚；自首者得减轻或免除其刑。据了解，在反渗透法案表决前，蓝绿各自党团作出了激烈地争辩和陈述。据报道，国民党团总召曾铭宗表示，“若任何立法能提升国家安全、维持社会稳定，国民党举双手赞成，但是看到民进党11月27日提出的反渗透法草案，关系国安、2300万民众权益的法案”，“为什么行政院不敢拿出版本？为什么不敢到内政委员会讨论？为什么不多开几场公听会，民进党在怕什么？”

曾铭宗指出，明年1月11日新民意将产生，为什么不等新民意出现后，再来处理这么重大的法案？他称，昨天整个协商过程只是过场，国民党团提出的修正动议，民进党团完全不接受；草案的主管机关交代不清楚、民众没有救济管道，通过后如同“绿色恐怖”，国民党表达最严重抗议。而在另一边，民进党团总召柯建铭称，民进党非常负责、严谨地提出反渗透法草案，连国民党都提出修正版本，协商时经过充分讨论，最后一刻国民党却撤回修正动议，“到底国民党中心逻辑是什么？要不要维护国安、维护主权？”“严厉谴责国民党在国安上永远是进退失据，完全义和团化。”

柯建铭称，“民进党版的草案是在最小范围内处理，规定不可以拿中共的钱当政治献金、不可以介入选举、集会游行、游说，‘这跟言论自由、台商、观光旅游有什么关系？’国民党将走入历史，请民众看清楚国民党表现是如此荒谬。”此外，在国民党总统候选人韩国瑜阵营一边，其顾问团成员叶庆元律师在当天强调，“反渗透法是定义模糊、涵盖范围过广、处罚过重的违宪恶法，若通过会大幅限缩人民的政治权利、言论自由。” 国民党副总统候选人张善政另谈到，“民进党很清楚明年在立法院不会过半，今天不通过明年就没机会，明年选举胜负已定。”

与此同时，亲民党总统候选人宋楚瑜竞选总部发言人于美人亦表示，民进党提出的《反渗透法》内容模煳、程序不正义，且通过之后，多久可以实施？她担心明年1月11日选举投票之前，或者选举之后、明年5月20日之前，会不会被用来作政治攻防。另据了解，立法院国民党团为抗议民进党强势通过《反渗透法》立法，已草拟释宪声请文，亲民党团也已完成连署，预计在总统公告法案后，向司法院声请大法官释宪。