叶刘淑仪爆料行政会议一度想集体请辞遭林郑拒绝

行政会议成员叶刘淑仪29日首次披露，被视为香港政府最高层“顾问团体”的行政会议，曾一度想特首林郑月娥提出集体请辞的想法，但遭到林郑拒绝。叶刘淑仪接受议价电视台的访问时透露，有一个行政会议成员（非正式地）告诉林郑月娥，如果对安定局势有利，行政会议集体请辞也毫不介意。

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叶刘说：“如果辞，都系总辞，集体负责嘛”、“我们不介意的，如果我们总辞帮到忙”。她引述林郑指，行会成员只属边缘角色，“只是给意见，要问责，几时轮到行会成员？”

香港的行政会议，属于港府一个谘询架构，实行集体问责以及保密制度。林郑2017年上台时，委任了目前的16名非官守成员，其他官守成员则包括政府的司局长。

当被南华早报追问有关集体总辞的说法时，叶刘淑仪说，这只是“我们行会成员之间的一个学术性讨论”而已。南早之后曾向其他两名成员接触，他们都承认曾经讨论过集体请辞。

叶刘较早前曾经公开表示，如果有助局势，政府可以考虑对目前司局长人选作出少许的更动，“不但可以达到问责的要求，而且还可以平息公众的不满”。但她同时说，站在政府考虑的角度，如何找到适当的人选填补因为问责而腾出的官职，才是问题所在。

身兼新民党主席的叶刘淑仪，在最近的区议会选举中，所有党员全军覆没，她事后埋怨是政府害了她。叶刘淑仪接受有线电视访问时说，6月时曾致电政府查询会否让步，获告之不会，惟林郑在6.12发生冲击立法会后两天宣布暂缓，叶刘形容自己“被跣（被骗而滑了一交）”，但她指林郑公布暂缓决定前有向她解释原因。

叶刘淑仪在访问时说：“我当然有问政府（是否坚持修例）啦，我打去问‘喂，会不会退呀？’﹙政府﹚说不会。我知道，我是被跣了。”

不过叶刘淑仪6月16日接受传媒访问时却指出，她对政府暂缓修例的决定感到失望但会接受，并相信行会召集人陈智思等人并非预知暂缓而抢先爆料，“不是跣我们”，但认为修例争议惹起市民担心及商界损失，林郑应该向市民道歉。

从当时政府“不是跣我们”到今天新民党在区议会全军覆没后埋怨“被政府跣”，不知道叶刘淑仪哪个时候讲的话才是真心说话。