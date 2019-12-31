武汉市卫健委：发现的多例肺炎病例为病毒性肺炎 未发现明显人传人现象

武汉市卫健康委在周二通报，近期部分医疗机构发现接诊多例与华南海鲜城有关联的肺炎病例，经专家会诊系病毒性肺炎，到目前为止调查未发现明显人传人现象，未发现医务人员感染。当天上午，网传收治患者的武汉市中心医院（原二院）后湖院区医务处工作人员向新京报记者辟谣称，目前并无疑似非典（SARS）或确诊的患者。

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当地时间30日晚间，一份名为《关于做好不明原因肺炎救治工作的紧急通知》，落款为武汉市卫生健康委员会医政医管处的红头文件在网络上广泛传播。通知称，武汉市部分医疗机构陆续出现不明原因肺炎病人。通知要求各医疗机构要及时追踪统计救治情况，并按要求及时上报。一时间，有关武汉市内发生疑似非典病例的传言四起。对此，新华社在31日报道称，据武汉市卫生健康委员会通报，武汉市组织同济医院、省疾控中心、中科院武汉病毒所、武汉市传染病医院及武汉市疾控中心等单位的临床医学、流行病学、病毒学专家进行会诊，专家从病情、治疗转归、流行病学调查、实验室初步检测等方面情况分析认为上述病例系病毒性肺炎。目前，对病原的检测及感染原因的调查正在进行中。

通报介绍称，接到部分医疗机构近期发现接诊的多例肺炎病例与华南海鲜城有关联的报告后，武汉市卫生健康委立即在全市医疗卫生机构开展与华南海鲜城有关联的病例搜索和回顾性调查，目前已发现27例病例，其中7例病情严重，其余病例病情稳定可控，有2例病情好转拟于近期出院。病例临床表现主要为发热，少数病人呼吸困难，胸片呈双肺浸润性病灶。目前，所有病例均已隔离治疗，密切接触者的追踪调查和医学观察正在进行中，对华南海鲜城的卫生学调查和环境卫生处置正在进行中。

另据新京报报道，一张网传的聊天截图则显示，“武汉二医院后湖院区确诊一例冠状病毒感染性肺炎……SARS已基本确定”。对此，该报记者在31日致电截图中的武汉市中心医院（原二院）后湖院区医务处，工作人员称，网传出现SARS一事系谣言，目前并无疑似或确诊的患者。报道称，根据从湖北省疾病预防控制中心办公室了解到，湖北省疾控正在对此事展开调查，目前尚未确定是否有网传非典型性肺炎病例，待有调查结果会在官方渠道予以公布。

此外，据湖北省卫健委及武汉市委宣传部消息，国家卫健委专家组31日上午已抵达武汉，正展开相关检测核实工作。当地时间31日下午一点左右，第一财经记者来到华南海鲜市场，看到商户均在正常营业，很少有歇店情况，也很少有人戴口罩。接受采访的一些商户称，并没听说有人得不明原因肺炎。报导指，武汉华南海鲜市场是一个多年传闻要拆但仍未拆的市中心批发市场，市场内道路窄、人流大。这里也是武汉最大的海鲜批零兼营的市场，是武汉市民和酒店餐馆采购海鲜和野味的主要市场。