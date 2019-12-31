海航董事长承认工资迟发 称2020年是海航化解流动性风险的决胜之年

海航集团在12月30日发布了董事长陈峰2020年的新年献词。陈峰在献词中坦承近两年来海航资金短缺的事实，出现工资迟发、缓发的情况，并称2020年是海航化解流动性风险的决胜之年。

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在2020年新年献词中，陈峰首先回顾了海航集团2019年的工作：防风险，摸清了家底，形成了化解海航流动性风险的整体方案，为根本化解风险奠定了基础；坚决处置资产，六种方式并举，全力自救，想方设法兑付公募债和投资理财产品，守住了不发生系统性金融风险的底线；提效益，调整集团组织架构和运营管理模式，裁减臃肿机构和人员，增收节支过紧日子，各项效益指标有明显改善。

有报道显示，今年10月，海航开启新一轮人事变动。海航集团官网上，现任董事长陈峰之子陈晓峰的职位变更为海航集团有限公司董事会董事兼集团总裁，海航集团（北美）有限公司董事长兼首席执行官。除了陈晓峰，在海航集团官网上，谭向东、李先华、陈文理等董监高的海航集团联合创始人抬头均不再出现，仅有职务。此外，海航还在今年大幅调整了集团内部的组织架构。由原来的“集团总部-产业集团-成员企业”三级管理机构，调整为“集团总部-成员企业”两级管理架构。

陈峰致辞称，在这场将近两年、旷日持久的奋战中，在十分艰难的条件下，我们仍然保持了生产稳定、安全运行，实属来之不易。这离不开党和国家的亲切关怀，离不开海南省委省政府、债权银行等社会各界的支持和帮助，更离不开全体海航人的共同努力。在资金短缺，工资迟发、缓发的情况下，每一位海航人都激发了自己全部智慧和力量，敢于担当，勇于创新，让每一颗螺丝钉都安全牢固，让每一次签派放行都准确无误，在平凡的岗位上作出了不平凡的贡献。海航人在困难中表现出来的坚韧、担当和对海航事业的忠诚与热爱，让人感动。在此，我谨代表集团党委、集团董事会，向大家致以最崇高的敬意和最诚挚的感谢！

陈峰还在致辞中提出，2020年是海航化解流动性风险的决胜之年。我们必须清醒认识到，贯彻落实好化解流动性风险的整体方案，不仅是海航的主体责任，也是政治责任，更是海航的中心工作和总的任务。为了每一位海航人的生计，为了海航人千干万万个家庭，为了留住每一位海航人的人生舞台，我们别无选择，唯有同心同意，迎难而上，全力拼搏，在有限的时间内打一场“翻身仗”，保住海航这个中华民族的世界级航空品牌，为中华民族伟大复兴的“中国梦”作出贡献等。