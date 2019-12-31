港民近6成支持反送中 赞同港独者不到2成

网民在港九多个商场发起“和你Christmas Shop”活动，期间发生警民冲突，有示威者在沙田遭到数名警察按倒在地上，其中有黑衣便衣警察。

香港民意研究所受路透社委托所作的民调结果显示：反送中运动获得了59%香港民众支持，并有超过1/3受访民众曾参加反政府示威活动。这份民调也显示：支持香港从中国独立的人仅占17%。

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路透社报导，香港民意研究所（Hong Kong Public Opinion Research Institute）这项民调时间，是在12月17日至20日进行，受访人数为1021人。该民调显示，有59%香港民众支持反送中运动，不支持者则有30%。也就是说，支持与反对者的人数比率约为2比1。

此外，有57%受访香港民众希望行政长官林郑月娥下台。同时，仅有约17%的受访者支持香港独立，反对“一国两制“的人则占20%。

该民调结果还显示：香港民众普遍将当地所遭遇数十年来最严重内部动乱怪罪于特区政府，而不是向北京的中央政府问责。

就这项民调的结果，一名港府发言人表示，林郑月娥及其团队将“持续跟民众对话”。中国国务院港澳事务办公室则尚未回应路透社的置评请求。