盛传武汉爆发非典疾控中心确认27宗疑似病例

大陆网传武汉爆发非典，并上载武汉市卫生健康委员会的紧急通告，这项通告名为《关于做好不明原因肺炎救治工作的紧急通知》。武汉市疾控中心一名发言人回应香港NOW电视新闻的查询时承认“确有此事”，目前有27宗疑似病例，并已接受隔离。

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NOW电视引述武汉市疾控中心职员称：“我们发的不明原因肺炎，排查通知是真的，是有这个事情，目前我们好像发了一个通知，有27病例。（在医院有没有隔离安排？避免传染？）对，肯定是会的，我们按严格的隔离措施做的，绝对不是非典型，我可以负责任的说，跟非典型肺炎是无关。（为什么这样说呢？现在有何证据证明跟非典型肺炎无关？）因为我们排查了，跟非典型无关，别的病原体正在排查。”

新京报今日（31日）较早时引述武汉中心医院称，网传系谣言，目前尚无疑似或确诊患者。新京报的报道指出，网上盛传“武汉出现不明原因肺炎病人，疑似SARS”一事引发关注。网传收治患者的武汉市中心医院（原二院）后湖院区医务处工作人员向新京报记者辟谣称，目前并无疑似或确诊的患者。此外，湖北省疾病预防控制中心正在调查中。

然而网上有一份由武汉市卫生健康委员会出具的红头文件显示，武汉市华南海鲜市场陆续出现不明原因肺炎病人。为做好应对工作，请各单位立即清查统计近-周接诊过的具有类似特点的不明原因肺炎病人，于今日下午4点前将统计表（盖章扫面件）报送至市卫健委医政医管处邮箱。

另一张网传的聊天截图则显示，“武汉二医院后湖院区确诊一例冠状病毒感染性肺炎……SARS已基本确定”。

新京报记者致电截图中的武汉市中心医院（原二院）后湖院区医务处，工作人员称，网传出现SARS一事系谣言，目前并无疑似或确诊的患者。

报道又指，湖北省疾控正在对此事展开调查，目前尚未确定是否有网传非典型性肺炎病例，待有调查结果会在官方渠道予以公布。

有网民称，肺鼠疫是肺炎，SARS也是肺炎，暂时未确定所谓不明肺炎是哪一种，消息有待求证，但事有凑巧，个多月前，武汉大学模式动物研究所接受记者查访，参观活猴实验室，做了一个SARS纪念特辑。该网民又称，16年前，疾控（中心）怕“不明肺炎”吓人，改名为非典；现在轮到这些非典型的肺炎不可叫“非典”，要叫回不明原因肺炎。该网民又劝大家注意卫生。