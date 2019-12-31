纳瓦罗：美中或下周左右签署第一阶段贸易协议

美国白宫贸易顾问纳瓦罗（Peter Navarro）在周一受访时透露称，美中第一阶段贸易协议可能会在下周签署，但表示这将由特朗普总统或美国贸易代表莱特希泽予以确认。

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纳瓦罗当天在接受福克斯新闻采访时说：“我们可能在今后一两个星期里签署，我们只是正在等翻译完成。”值得一提的是，他在采访中还提到了一则有关中国国务院副总理刘鹤本周将访问华盛顿签署协议的报导，但没有予以证实。此前，香港《南华早报》援引一位消息人士的话称，“华盛顿方面已经发出邀请，北京已经接受了邀请。”该报道指，刘鹤将在周六率团前往华盛顿，而中方团队预计会在美国滞留数日，直至下周中旬。就这一消息，白宫及美国贸易代表办公室并未加以置评。

纳瓦罗在福克斯新闻记者追问该报道是否属实时提出，这个问题最好由美国贸易代表莱特希泽和特朗普总统回答。他重申：“永远不要相信匿名消息来源的报道。听特朗普总统或...（莱特希泽)的。” 纳瓦罗称，协议将“尽快”公布，他预计不会有任何阻碍。他还补充道，“总的来说，你需要把协议翻译成中文，然后再检查一遍，以使两个版本相一致。”

纳瓦罗指出，他不认为这一协议还会出现任何困难。此外，他谈到，这份86页长的协议除了包含有关保护知识产权的内容外，对强迫技术转移来说也有了一个“良好开端”，“在汇率操纵方面也有一些好的表述”。美国总统特朗普于10月首次宣布中美达成初步贸易协议，取代双方之前寻求达成的全面协议。美中两国谈判代表花了数周时间来敲定所谓的第一阶段贸易协议。

莱特希泽在本月对外介绍称，两国明年1月的第一个星期签署第一阶段的贸易协议，但这将是部长级的签署仪式。白宫首席经济顾问库德洛随后提及，第一阶段协议将由双方主持谈判的莱特希泽和刘鹤签署。值得一提的是，上周，特朗普在其位于佛罗里达的海湖庄园告诉记者称，他与中国国家主席习近平将举行仪式签署该协议。特朗普没有透露更多细节，但重申协议已经敲定，现在正在进行翻译工作。