驻港部队忽然三军演习宣称是“全面检验防务能力”

驻港部队举行三军联合演习，图为数名解放军搭乘登陆艇在维港海外，不远处也有一艘护卫舰

驻港解放军部队上周五在香港维多利亚港海空进行一次联合海空巡逻演习，此举被视为向反政府的激进分子发出警告。参与演习的包括战舰、登陆艇以及武器装备的直升机、步兵和特种部队。

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是次被驻港部队称为“第四季联合海空巡逻”的演习，虽然在12月27日举行，但有关细节和演习的实况视频，却在星期日的部队官方微博和央视播出。央视宣称这次演习是由陆海空三军部队齐出动，依托巡逻任务展开多项实战化课目演练。驻港部队的官方微博的视频网址是：https://www.weibo.com/tv/v/In0QpxOQo?fid=1034:4454846099816474

香港搭乘渡海小轮的乘客在上周五都曾在维港目睹四艘中国海军舰只，其中包括一艘056型飞弹护卫舰“钦州号”，以及两艘074型登陆艇。

驻港部队回覆南华早报的查询时表示，这是一次“例行演习”。但该报引述军事专家称，演习显然是向香港激进示威者发出讯息。香港的解放军军事专家宋中平说，驻港部队的联合演习旨在显示有能力应付任何的“恐袭”，以免危害香港的稳定。

根据宋表示，北京官员稍早前称，香港正滑落一个恐怖主义的深渊，而警方在这个月又搜获多种武器，包括手枪等，他说北京又对美国通过立法保护示威者感到愤怒。宋说：“北京不能容忍美国的干预，也不能容忍香港发生恐袭。”这名经常在凤凰卫视出镜的军事评论家指出，驻港部队有两大任务，一是对付恐怖主义，另一就是保卫国家领土完整，“因此解放军展露肌肉的目的已经很清楚了”。

央视周日播出的演习的电视新闻画面显示，解放军部队从一架Z-9直升机吊下登上一艘登陆艇，他们均配备新的头盔和机枪。

护卫舰的副司令叶某告诉央视，这次演习包括联合搜救行动，护航以及拘捕活动，“于过去演习比较，这次肯定更具挑战性，因为时间更长，而且参与的军队人数也较多，几乎与真正的作战情况差不多”。

驻港部队展露肌肉已是一周来的第二次。在圣诞前夕，央视播出一段视频显示驻港部队进行实弹射击演习，由钦州号战舰率领，地点在南海某处。

澳门的军事专家黄冬认同上周五的演习，目标是针对激进的示威者，但在南海的演习，似乎是以台湾民进党为针对的目标。台湾即将在1月11日举行总统大选，立场偏向台独的民进党总统蔡英文正寻求连任。

黄同时指出，056型飞弹护卫舰在两次演习所扮演的领头羊角色，而其上一代的037-II战舰也曾参与1995至1996年的台海危机，当时北京试图以展露军事力量左右台湾的大选。

黄说：“台湾军方控制南沙太平岛，那也是南海唯一有食用水供应的岛屿，因此驻港部队展露实力，是向台北发出某种的警告。”