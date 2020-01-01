不明肺炎令人忧 武汉警方传唤“转发谣言”者招人怨

武汉一海鲜批发市场爆发原因不明的疫情并传言是SARS，使得一段时间以来人心慌慌。武汉警方新年元旦却宣布抓捕所谓在网上“散布、转发谣言”的人，引发网民不满。

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武汉去年12月以来传出发现27宗不明原因肺炎疫情，其中7个病例严重。1月1日，武汉的华南海鲜市场宣布休市整治。该市场位于武汉市江汉区，距离汉口火车站只有1.3公里。

据大纪元网站报道：就在民众急需了解更多疫情信息的时候，武汉市公安局却在新年1月1日透过官方微博“平安武汉”通报说：有8人在未经核实的情况下，“散布、转发谣言”，“造成不良社会影响”，已被公安机关传唤处理。当局迅速抓人，但通报并未提及“谣言”的具体内容，也未公布相关处罚内容。

据报道：早前，网路盛传多张武汉当地医护人员聊天室截图，有人称确定不是流感，还有人称武汉市第二医院后湖院区已有病例确诊为SARS冠状病毒，病人已被隔离，请大家注意，务必做好防护。

有网民不满地表示：“当年非典（SARS）时期也是这样，开头几个月捂盖子、删帖子，还官方辟谣，可结果呢……” “不公布官方消息，也不许讨论小道消息。老百姓除了闭嘴，还能做什么？”、“民众传谣还不是（因）官方一天了都没有说法，这也怪大家吗？我说话的权利没有，连知道真相，恐慌自救的权利还没有吗？”

“网上已经传的沸沸扬扬上了热搜后政府才发声，为什么不能第一时间告诉市民发生了什么，要注意什么，采取了什么措施……这样自然没人会传了，传的原因是大家不知情！””

不少人提起：03年非典（SARS）爆发时中国官方也曾经“辟谣”，封杀消息：“当年非典（SARS）时期也是这样，开头几个月捂盖子、删帖子，还官方辟谣，可结果呢……”、“非典疫情那时候，国家及地区瞒报疫情数量，后来疫情蔓延，国际社会都看不下去了。” “03年当时捂着消息挂了好几百，撤了多少人呀？几百人是多少家庭，还有好多医护人员。”、

也有人讽刺当局：“治不了（肺炎）……还治不了你们？” “只说8人造谣传唤，行！造谣的内容呢？图片也行……捂着被子执法什么行为？这是执法透明？”“抓的倒是挺快啊！”

还有微博大V留言：“汶川地震时抓散布不实信息的人，北京非典时抓散布不实信息的人，武汉肺炎又抓散布不实信息的人，天灾人祸的时候你们首先想到的永远不会是调查真相和原因、做好救治防范，你们永远最先做的永远都是抓人和控制舆论，能要点脸吗？”