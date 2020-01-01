习近平最新文章 强调坚定中国特色社会主义制度自信

1月1日出版的今年第1期《求是》杂志发表中共总书记习近平的文章，习近平在文中强调，坚持和完善中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化，是关係党和国家事业兴旺发达、国家长治久安、人民幸福安康的重大问题。

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新华社报导，习近平在这篇题为《坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化》的文章中指出，要坚定中国特色社会主义制度自信。制度优势是一个国家的最大优势，制度竞争是国家间最根本的竞争。制度稳则国家稳。中国特色社会主义制度和国家治理体系具有深厚的历史底蕴，具有多方面的显着优势，具有丰富的实践成果。

文章表示，中共全党同志特别是各级领导干部，任何时候任何情况下都要坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，真正做到“千磨万击还坚劲，任尔东西南北风”。

文章强调，贯彻落实中共十九届四中全会全会精神，要抓好3件事。第一，毫不动摇坚持和巩固中国特色社会主义制度。中国特色社会主义制度是一个严密完整的科学制度体系，起四梁八柱作用的是根本制度、基本制度、重要制度，其中具有统领地位的是党的领导制度。党的领导制度是中国大陆的根本领导制度。推进各方面制度建设、推动各项事业发展、加强和改进各方面工作，都必须坚持党的领导，自觉贯彻党总揽全域、协调各方的根本要求。

第二，与时俱进完善和发展中国特色社会主义制度和国家治理体系。制度更加成熟更加定型是一个动态过程，治理能力现代化也是一个动态过程，不可能一蹴而就，也不可能一劳永逸。必须突出坚持和完善支撑中国特色社会主义制度的根本制度、基本制度、重要制度，着力固根基、扬优势、补短板、强弱项，构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系。

第三，严格遵守和执行制度。制度的生命力在于执行，必须强化制度执行力，加强对制度执行的监督，确保制度时时生威、处处有效。