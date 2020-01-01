元旦伊始警方旺角第一弹“贺新年”今部署6000人严打游行滋事者

元旦倒数不久之后，警察即在旺角弥敦道上发射2020年的第一枚催泪弹

2020年才过了凌晨不久，香港警察已经迫不及待在旺角街头发射第一枚催泪弹“祝贺”新年来临。在此同时，警方据报派出6000警力负责维持今日的元旦大游行，并同时发出警告，将绝不手软严打游行的滋事者。

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自从8月31日警察在旺角太子港铁站暴力执法伤及多名示威者，甚至有示威者当场被打死的传闻，每逢月底最后一天，市民都会自发到该车站献花，有人甚至将车站出口外布置成为灵堂，但每次都遭到警察清场驱赶。除夕夜当大批市民到该车站献花时，防暴警突然从旺角警署冲出拆毁花坛，以胡椒喷雾乱射巿民，更无理追捕向巿民派鲜花的青年，酿成交通意外。

踏入零时刚过了倒数进入2020年不久，警方于弥敦道及登打士街一带发射多发催泪弹，据苹果日报报导，与朋友相约在附近吃饭的作家邓小桦，被催泪弹击中眼角，血流披面。她称当时位处行人道上，身边只有街坊并无示威人士，警方却刻意向行人道上发射，感慨警方于新年伊始便对市民送“大礼”。

此外，为了对付由民阵今天发起的元旦大游行，南华早报引述消息指出，警方将出动6000名警察执法维持治安，而警务处长泽誓要采取铁腕政策，捉拿滋事者归案。

民阵召集人岑子杰早前呼吁民众踊跃加入游行展示团结，他在指控政府向支持反修例运动的个人和团体进行秋后算账的同时，又呼吁激进者不要在游行者不要向任何设施或商店进行破坏活动。

南早引述内幕消息指出，警方将在肇事者在商场进行破坏之前采取果断行动。警方一名消息人士说“我们将提高警觉采取行动”。

警务处长邓炳强在香港警方的面书网页上的视频中说：“如果你们使用暴力，你们得不到社会大众的支持。我们警察将尽我们所能将你们绳之于法。我们将加强执法，市民不应该以身试法。”

邓又呼吁市民不要对暴力姑息或为暴力掩饰，我们来年将面临很多的挑战，但我们并不孤独，很多香港人支持我们，很多机构也支持我们，请你们跟我们站在一起。

邓炳强的讲话显然有点昧于现实，因为根据多项民意调查，港人对警方的信任度，几乎有一半给予零分，警察也是全港纪录部队中，最不受欢迎的队伍。此外，中文大学最新的民调显示，有接近差不多一半人可以接受为了争取公义而违法，邓某声称“很多香港人支持我们”，似与现实不符。而根据华盛顿邮报报导，多个专家在审核了香港警察执法的视频之后表示，香港警察执法有70%是使用过度暴力。