全球38个政教领袖联署关注香港警暴林郑称“国际受到蒙蔽”

全球至少38名来自18个国家的国会议员及宗教界等人士，于香港时间1月1日凌晨，联署向香港特首林郑月娥发出公开信，就圣诞期间的香港警暴问题表达严正关注，要求她指令警队克制，尊重港人和平示威的权利，并促请林郑月娥推动政改。联署信又称，倘若港府一意孤行，他们不排除成立一个国际性的独立调查委员会调查香港警察暴力问题。

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港府回应有关联署信指出，有关言论偏颇及误导，必须严正反驳，强调警方不会主动采取行动，而只会在示威者参与违法活动时，才使用适当及相应武力，并坚决反对由国际社会设立国际独立调查机制。

特首林郑月娥在湾仔警察总部探望警队时说：“全港的市民，甚至国际上现在被蒙蔽，批评警队的人士，他们早晚都会知道，香港这支卓越的警队是香港特别行政区最大的资产之一。”她又说，香港警队得到中国领导人习近平和很多中央官员的支持和敬意，“不要说14亿人，是大家的后盾”。

包括刚卸任英国下议院议长白高汉（John Bercow）在内至少38名来自18个国家的政治和宗教领袖，联署公开信呼吁林郑月娥指令警方保持克制，尊重市民和平示威的权利，“在处理任何真正的犯罪行为时，要采取合乎比例的应对方式”。信中促请林郑行使其权力和负上责任，“解决香港人的不满情绪，寻求真正令香港走出危机的方法”，同时要让香港警队受到控制，进行问责。

另外，信中亦敦促林郑推动政制改革，重视11月区议会选举结果及高投票率所带出的讯息。联署信认为，如果林郑错过纾缓危机的机会，只会为香港带来更多苦难、恐惧、暴力和不稳，令国际社会更多人支持制裁侵害人权的香港官员。内文其中一段写道：“香港是伟大的国际城市、是重要的国际金融和贸易中心，也是通向中国和亚洲其他地区的重要门户。如果香港失去这个角色，并因镇压而声誉扫地，那将会是一场悲剧。”

联署信上签名的人士来自美国、英国、澳洲、加拿大、马来西亚、南韩等至少18个国家，除白高汉外，还包括香港监察（Hong Kong Watch）赞助人奥尔顿勋爵（Lord Alton of Liverpool）、英国前外相聂敬伟（Malcolm Rifkind）、立陶宛国会议员阿顿梅纳斯（Mantas Adomenas）；亚洲地区方面，联署人包括南韩前人权大使李钟勋（Jung-Hoon Lee）、亚洲主教团协会主席貌波（Charles Maung Bo）等。

林郑面对国际的关注，却摆出一副全球皆醉我独醒的态度，她说：“我们亦相信，正义永远站在我们这边，尽管现在仍然很困难。我知道邓炳强（警务处长）上任后，真的是不眠不休，我相信这些努力。全港的市民，甚至国际上现在被蒙蔽，批评警队的人士，他们早晚都会知道，香港这支卓越的警队是香港特别行政区最大的资产之一。我可以对大家说，我在述职期间，习近平主席亦是公开表示对大家的支持，私下很多中央官员都对大家表示敬意，不要说是十四亿人，是大家的后盾。”