柯文哲谈《反渗透法》：问题在于人民对政府不信任

台湾立法院在周二经过三读后通过了备受争议的《反渗透法》。对此，台北市长、台湾民众党主席柯文哲在周三受访时表示，《反渗透法》的标题不会有人反对，由谁来界定的才是问题，人民对政府没有信任感才是问题。

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台湾立法院在周二经过了近5个小时的表决后，通过了备受争议的《反渗透法》，根据该法律规定，“任何人不得接受渗透来源指示、委托或资助，捐赠政治献金、违法从事竞选活动，也不得就涉国安、机密的国防、外交、两岸事务进行游说。”就这一事件，柯文哲随后在接受采访时指出，今天法令订出来，是大家都可以遵守，但是谁对、谁错，应该有明文规定，不是由某一个人决定对错，决定有没有违反规则 。他说，“现在说没有禁止拜妈祖，也许有一天他说你拜错了，这一尊不行，要这一尊才行，可能要白沙屯妈祖，不能拜大甲的，又或是还是新港奉天宫的不能拜，都是他在讲。”

柯文哲强调，要讲清楚，《反渗透法》那个标题不会有人反对，但称，“那个大帽子谁敢反对，禁止外国势力介入台湾选举政治”，问题是由谁来界定的才是问题，所以不是法的问题，是人民对政府没有信任感，这才是问题。此外，他还举例说，就像是双子星之前的得标厂商，不可以说经济部说不是中资，结果投审会又说是中资；爱奇艺转播台北市府跨年晚会，结果文化部、陆委会也打来说是中资，那不然就明讲中资不能转播台北市的跨年晚会，所以变成由他来解释，这没有人受得了。柯文哲谈及，他是一个很守法的人，只要讲清楚规则，就照规则做，不能每天规则变来变去，并称“我受不了”。

同样就这一话题，国民党总统候选人、高雄市长韩国瑜在脸书帖文批评民进党运用多数暴力，在选前10天，强行通过《反渗透法》，他强烈谴责并说是“中华民国宪政史上耻辱的一天。”韩国瑜的帖文提到，《反渗透法》从11月25日提出草案至今，只有短短的37天，没有给予社会大众讨论的机会，完全违反正当法律程序，程序上应属违宪。他并称，《反渗透法》的内容也不忍卒睹，更可怕的是以模糊不清的法律规定入人于罪，根本就是戒严时期惩治叛乱条例的“借尸还魂”，没有戒严之名，却有戒严之实。

韩国瑜表示，若他当选总统，一定联合立法院的多数先停止《反渗透法》的效力，重新审查这个没有经过妥善审议的恶法，重新研究有无立法的必要；究竟是应该采取时代力量党团建议的登记制，还是民进党以多数暴力通过的“戒严复辟、严刑峻法”制？另据中央社报道，亲民党总统候选人宋楚瑜周三参加国父纪念馆元旦升旗后接受媒体联访时，4次表达抗议强行通过反渗透法，他说，“向民进党、特别是总统蔡英文提出强烈抗议。”

民进党方面，蔡英文在周二提出，反渗透法是反渗透不是反交流；两岸正常交流原本就不会牵涉到这些行为。无论是经商求学、往来互动，以及言论自由，都不会受到反渗透法的影响。她称，有些人用以讹传讹、危言耸听的做法，扭曲反渗透法，应该要适可而止。台内政部还称，“《反渗透法》可补充现行选举罢免法、政治献金法及游说法未规范境外敌对势力藉在地协力者从事政治相关活动情事的不足，将有效强化民主防卫机制。”

北京方面，国台办发言人朱凤莲周二回应称，民进党当局为了谋取政治和选举私利，大搞“绿色恐怖”，破坏两岸交流交往，制造两岸敌意对抗，伤害两岸人民感情，严重损害台湾民众福祉利益。岛内各界人士强烈谴责、坚决反对民进党当局倒行逆施，对民进党当局破坏台海和平稳定的后果表示深切忧虑。