武汉爆不明原因肺炎台湾针对三座直航机场实施登机检疫

中国湖北省武汉市昨天爆发27例不明原因肺炎，其中7例病情严重。由于两岸往来频繁，台湾疾病管制署立即宣布，即日起针对武汉直航台湾三座机场：桃园、松山、高雄的入境班机，每周共十二班次，进行登机检疫，希望将疫情阻绝于境外。

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这次在武汉爆发的不明肺炎病例，主要症状是发烧，少数病人呼吸困难，呈双肺浸润性病灶。武汉医院院方人士表示，目前不能断定是不是SARS病毒，呼吁民众不必恐慌。

台湾疾管署昨天上午以电子邮件向大陆疾控中心查证，陆方在傍晚四点半响应，表示已经派专家前往武汉，进行病原检测及感染原因调查，承诺如果有进一步消息，将立即通知台湾。

台湾初步采取的「登机检疫」措施，是在飞机抵达台湾的机场，旅客尚未下机前，由检疫人员登机评估旅客健康，如果旅客有发烧、咳嗽、呼吸急促等症状，立即由检疫人员协助就医；没有这些症状的旅客，可以下飞机接受常规的机场检疫。台湾这项「登机检疫」措施要实施多久，目前还没有订出截止日期，将看大陆的疫情发展而定。

台湾国家卫生研究院「感染症与疫苗研究所」名誉研究员苏益仁表示，中国大陆自从历经SARS疫情后，检验技术愈来愈进步，若要检测这次病毒，不论设备技术都不是问题，即使是SARS也能在两到三天内验出。为什么到现在还没有消息，他推测，或许是遇到不明的病因。

他说，中国的检验结果要是再过一两天都还没出来「就很奇怪」，届时台湾应派防疫团队实地了解疫情状况和严重性，采取必要的防疫措施。

台湾疾管署表示，到目前为止，邻近国家地区，只有台湾优先针对武汉进行登机检疫，这是因台湾和中国大陆往来比较密切，更需要谨慎。

疾管署也说，未来如果真的有疑虑，不排除派团前往中国访查，实地了解疫情，但仍须征得中方同意。