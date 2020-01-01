武汉肺炎“不寻常”港府加强入境监察专家疑是动物传人病毒

由于武汉目前已发现27宗不明肺炎病例，其中7宗病情严重，香港特区政府宣布采取三项应对措施，包括加强出入境健康监察。香港大学微生物学系讲座教授袁国勇在记者会上表示，根据目前情况了解，不明肺炎的感染率达到25%，并不寻常，他怀疑与动物传人病毒有关。

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湖北省衞生健康委员会今日公布有关武汉市出现的肺炎病例群组个案，根据公布，武汉市近期确诊多宗肺炎病例与当地一个海鲜市场“华南海鲜城”有关。武汉市衞生健康委员会（衞健委）亦已展开调查，目前已发现27宗病例，其中7宗病情严重。个案的病征主要是发烧，少数病人出现呼吸困难。目前，所有病人均已接受隔离治疗，密切接触者的追踪调查和医学观察都正在进行中。

香港食物及衞生局局长陈肇始31日与袁国勇等专家出席记者会，宣布采取三项措施应对武汉出现的情况：（一）衞生防护中心会于出入境口岸加强健康监察措施，转介怀疑个案到公立医院接受隔离治疗；（二）医管局已通知前线医护人员提高警觉，安排怀疑个案接受隔离治疗，及尽快安排化验测试；（三）衞生署亦会致函各私家医生及私家医院，加强留意及转介怀疑个案。

陈肇始在记者会上表示，由于袁国勇教授对武汉市肺炎群组个案作出的评估认为“情况并不寻常”，加上香港与武汉两地交通频繁，而且目前正处于假期，两地人员交流更比平常要为紧密，因此香港必须提高警觉。

她说，医管局急症室也要提高警觉，并已经通知所有医护人员，对于求诊病人如有发烧或呼吸道疾病的征状，要提高警觉，并且要加强监察，包括实验室的测试，而衞生防护中心亦在各个不同的口岸包括机场、高铁等，因为那里有武汉的航班或火车往来，会加强对于有发烧的人士或这方面的监察。

国际知名微生物专家袁国勇表示，中国疾病预防及控制中心已派员到武汉，相信1至2日内有结果。今次所有病人曾到街市，使用抗生素也无效，相信不是典型或非典型细菌，病人白血球不高、淋巴细胞低，相信是爆发病毒，且很大机会由动物传染到人身，促请港府加强监察，特别隔离从武汉来港及曾到街市的人士。

根据苹果日报报导，惊爆肺炎疫情的华南海鲜城昨有身穿白色衣服的人员消毒，但市场31日照常营业，顾客较往常少。