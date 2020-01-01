武汉肺炎疫情涉事市场休市 市场被指卫生欠佳

近日，武汉华南海鲜市场陆续出现不明原因肺炎病人。当地时间1月1日早晨，华南海鲜市场门口贴出公告并进行休市整治。

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武汉管理部门发布的公告指出，根据国务院《突发公共卫生事件应急条例》等法规条例的规定及武汉市卫生健康委关于当前我市肺炎疫情的情况通报，经研究，决定华南海鲜批发市场实行休市，进行环境卫生整治，要求商户积极配合，开市时间另行通知。另据相关网上图片显示，该市场各入口架设围栏，有身穿防护装备的工作人员在现场检测及消毒。

报道称，大部分商户已关门停业，还有部分商户在整理打包，准备撤出。多位商户向记者表示，今天早上7点多收到关停通知，城管和公安都过来要求尽快搬离。另有报道指，该市场卫生情况欠佳，部分角落有遗弃的动物头部及内脏，又引述一间店铺说，市场内有几间卖野味的店铺，包括野鸡、蛇等。对此，有微博名为@萬謙寵愛_Yuki 的网友在微博上发文称华南海鲜市场有野鸡、蛇、土拨鼠等动物宰杀出售。据悉，此次肺炎病例大部分为华南海鲜城经营户。