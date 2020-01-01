蓬佩奥呼吁北京释放成都秋雨教会入狱牧师王怡

美国国务卿蓬佩奥周二通过推特呼吁，敦促北京释放近日被指因煽动颠覆国家政权罪等罪名，被判处入狱9年的成都秋雨教会牧师王怡。美国国务院亦发表声明，呼吁中方立即无条件释放王怡。

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蓬佩奥在当天通过推特写道，“我对成都秋雨家庭教会领袖王怡牧师以罗织的罪名被秘密审判并被判处九年监禁感到震惊。北京必须立即将他释放并结束对基督徒和其它所有宗教群体成员不断加剧的压迫。”与此同时，美国国务院发言人摩根·奥特加斯也就王怡被定罪发表书面声明。声明指出，“我们对成都秋雨圣约教会领袖王怡牧师，因与和平呼吁宗教自由有关而被秘密审判和判处九年监禁感到震惊。我们呼吁立即和无条件将他释放。”该声明称，“王怡牧师最初在对成都这家最大的未登记教会进行的大规模打压期间，于2018年12月9日与几十名会众一同被捕。他以罗织的‘煽动颠覆国家政权罪’和‘非法经营罪’在12月26日受到闭门审判并被判决罪名成立，审判期间没有辩护律师在场。”

此外，美国国务院的这份声明还表示，“这是北京变本加厉压制中国基督徒和其他宗教群体成员的又一例证。我们继续呼吁北京遵守其国际承诺及其自身宪法所许下的诺言，推动所有人的宗教自由，包括少数民族和宗教群体成员以及那些在政府许可的官方机构之外进行敬拜活动的人。”自特朗普上台以来，由他领导的美国政府在外交及人权事物上突出关注有关维护和促进宗教自由的努力，美国政府也接连多次举办了多次“保护宗教自由全球呼吁”会议。2018年12 月9日，中国家庭教会、成都秋雨圣约教会信徒遭大规模抓捕。有报道显示，该教会100 多名教徒、同工被公安部门传唤约见，其中约 30 人被刑拘。秋雨圣约教会在当年 9 月被当局通知是非法教会。

据了解，该教会于 2005 年由王怡创办，2018年 9 月中国政府公布新修订的《宗教事务条例》后，王怡曾公开表示有关条例“是一部与数千万公民的宗教自由和良心自由为敌的非法之法”，声言会和平地拒绝。现年46岁的王怡曾是人权律师、宪政学者、作家、知名的公共知识分子，近10年来最为人熟知的身分系地下家庭教会牧师。他此前也曾因就自由主义与中国宪政史转型方面研究与写作，被《南方人物周刊》评为最有影响力的公共知识分子。成都市中级人民法院在2019年12月30日就王怡案宣判，指他犯有煽动颠覆国家政权罪、非法经营罪等数罪，判处有期徒刑九年，剥夺政治权利三年，并处没收个人财产人民币五万元。