区议员引述消息一港人从武汉返港疑患肺炎个案已被隔离

据苹果日报引述消息报导，屯门医院收到来自武汉肺炎怀疑个案，患者前往急症室求诊及正入住该院隔离病房。衞生署和医管局在截稿前仍未回覆传媒的查询。

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报导指，屯门区议会富泰区区议员何国豪指经屯门医院工作的护士证实，目前的确已接收一宗怀疑肺炎个案，患者为香港人，早前由武汉返港，正入住该院隔离病房，未知其他详情。

报导又引述医管局消息人士指，屯门医院本周二（31日）接收一名出现上呼吸道感染病征本地女病人，她较早前曾赴武汉，现正隔离治疗，经初步测试对“沙士”及禽流感呈阴性反应。目前未悉两者是否同属一人。

湖北省武汉市近日录得最少27宗不明原因肺炎，均诊断为病毒性肺炎或肺部感染，其中7例病情危重，大部份病例是武汉华南海鲜批发市场的商户，惹来沙士重临恐慌。而据香港传媒报导，该海鲜批发市场同时还有多个店铺出售山珍野味。

香港食物及衞生局局长陈肇始早前会见传媒时表示，已就事件与内地相关部门保持联系，要求香港衞生防护中心及医管局提高警觉，包括加强实险室层面的检验；衞生署亦已通知全港私家医院及私家医生，一旦发现可疑个案要即时转介。

香港大学国际知名微生物专家袁国勇教授早前指出，从初步判断，属于不明肺炎的传播“极不寻常”，极可能是动物病毒传人的结果。