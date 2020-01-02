印度尼西亚抗议中国海巡舰驶入该国专属经济海域

印尼外交部就一艘中国海巡舰，日前进入印尼北部纳土纳群岛的印尼专属经济海域，向中方提出抗议，批评北京的行动侵犯印尼主权。此前，印尼当局曾在近日召见中国驻印尼大使肖千，并对此表达强烈抗议。

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近日，印尼外交部紧急召见中国驻印尼大使，表达强烈抗议，并提出正式抗议照会。印尼官方发布的声明称，“中国以其渔民长期在该‘专属经济区’活动为由，称它拥有有关海域的主权……这没有法律依据，也未得到1982年《联合国海洋法公约》的承认”。印尼方强调，不接受中国声称对南海一处有争议地区拥有主权，批评有关说法没有法律根据。

印尼外交部表示，中方一直声称拥有有关海域主权，印尼认为说法没有法律根据，重申印尼并非南海主权声索方，而且在司法管辖权方面没有与中国重叠。根据印尼海事安全局记录，去年12月19日至24日，至少有63宗中国渔船非法进入纳土纳海域非法捕鱼，有数十艘中国海警船保护。另据印尼媒体《雅加达邮报》报道显示，印尼外交部、印尼海事安全局、印尼海洋事务与渔业部正在密切协调此事，要维护印尼在专属经济区的权利。

同样就这一事件，中国外交部发言人耿爽日前回应称，中国渔民一直在中国南沙群岛有关海域进行渔业生产活动是合法合理，中国海警船在有关海域维持海上秩序，保护本国人民的正当权益。中方愿意与印尼继续通过双边对话，妥善管控分歧。据了解，纳土纳海域是著名的石油和天然气蕴藏地。