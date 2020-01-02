台陆委会主委：台商遵守大陆法律做生意 不涉反渗透法

台湾陆委会主委陈明通在周四重申，台商在中国大陆从商当然必须遵守当地法令，他说，只要没有接受渗透来源指示政治献金、游说等行为，就不会有违法疑虑，并称，“反渗透法是反渗透，不反交流”。

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针对这一争议性法律的生效，陈明通强调，《反渗透法》只针对受境外敌对势力指示、委托或资助，而违法捐赠政治献金、助选、游说、破坏集会游行及社会秩序、传播假讯息干扰选举的不法行为，并称“反渗透不是反交流”。据中央社的报道显示，针对媒体记者提问，许多中国大陆台商协会章程都载明，接受中国国务院台湾事务办公室或地方台办指导，且须遵守中华人民共和国法律等，台商协会成员若涉及政治献金是否有违法疑虑。

陈明通回答说，台商在大陆做生意，当然要遵守有关做生意的法规，例如环保法规、五险二金等，“但如果派你回来进行政治献金，就伤及国家主权”，只要把握这个精神就可以放心。他说，正常从商、求学、宗教、表演艺术交流都没问题。另有媒体追问，条文提及“渗透来源是指境外敌对势力政府、政党之组织、团体等，所设立或实质控制的组织、机构、团体或其派遣之人”，台当局将如何界定其中的“实质控制”。陈明通对此回答称，以陆资而言，“实质控制”的定义在相关法规都有规定，个案涉及司法举证，他不便评论。

同样就这一话题，国民党总统候选人、高雄市长韩国瑜近日在脸书帖文批评民进党运用多数暴力，在选前10天，强行通过《反渗透法》，他强烈谴责并说是“中华民国宪政史上耻辱的一天。”韩国瑜的帖文提到，《反渗透法》从11月25日提出草案至今，只有短短的37天，没有给予社会大众讨论的机会，完全违反正当法律程序，程序上应属违宪。他并称，《反渗透法》的内容也不忍卒睹，更可怕的是以模糊不清的法律规定入人于罪，根本就是戒严时期惩治叛乱条例的“借尸还魂”，没有戒严之名，却有戒严之实。

韩国瑜表示，若他当选总统，一定联合立法院的多数先停止《反渗透法》的效力，重新审查这个没有经过妥善审议的恶法，重新研究有无立法的必要。北京方面，国台办发言人朱凤莲周二回应称，民进党当局为了谋取政治和选举私利，大搞“绿色恐怖”，破坏两岸交流交往，制造两岸敌意对抗，伤害两岸人民感情，严重损害台湾民众福祉利益。岛内各界人士强烈谴责、坚决反对民进党当局倒行逆施，对民进党当局破坏台海和平稳定的后果表示深切忧虑。