哈佛一中国访问学者被控盗窃生物样本 法官要求不得保释

美国波士顿联邦法官在周一裁定，依据掌握证据，哈佛大学一名中国籍访问学者兼癌症研究员试图非法走私、盗窃哈佛大学一医学中心实验室内的研究样本到中国。法官认为，因担心其有潜逃风险，这名29岁的被告不予保释。

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综合各方消息显示，涉案的是一名叫郑灶松的29岁哈佛大学中国访问学者。郑灶松在2019年12月10日准备登上从波士顿直飞北京的海南航空482航班时，美国海关官员把他拉到一边。而在他的托运行李中，美方人员在一个塞在袜子里的塑料袋中发现了他们要找的东西：21个装着棕色液体的小瓶，它们是癌细胞的样本。根据法庭文件显示，这些都是郑灶松被指从哈佛大学贝丝·伊斯雷尔女执事医疗中心(Beth Israel Deaconess Medical Center)的实验室中拿走的。据悉，郑灶松曾是广州中山大学一名年轻有为的医科博士生，专门研究膀胱癌和肾癌。去年，他获得了哈佛大学赞助的赴美留学签证，在该实验室的病理学担任访问研究生。

据《纽约时报》报道，在接受审问时，郑灶松承认，其中的8个样本是他窃取的，另外11个样本则是根据同事的研究复制的。他本人表示，原计划回到中国后，会把这些样本拿到中山大学孙逸仙纪念医院，以自己的名义在中国发表研究结果，从而促进自己的事业。值得一提的是，郑灶松在预备登机返回中国前，美海关部门就已经接到警告，认为他是“携带未申报生物材料出境的高风险人物”，并在航空公司的行李室检查了郑灶松的行李。被海关人员扣下后，郑灶松起先表示这些样本一点也不重要，和他的研究没有关系，被指试图转移对这21个小瓶的兴趣，后来又说是朋友托他携带回中国的，与他自己无关。对此，负责调查此案的美国联邦调查局探员斯派斯(Kara Spice)声称，“郑无法解释他离开美国时为什么要把这些药瓶藏在托运行李的袜子里，”不久后，郑灶松承认偷了材料。

法庭文件显示，郑灶松以前在美国的室友、同为医学研究员的李家林（音译）告诉调查人员，前者已经把自己所有东西打包，准备乘坐12月9日的航班离开，这表明他不打算返回美国。李家林还指出，曾在贝丝·伊斯雷尔女执事医疗中心同一间实验室工作的另外两名中国研究人员刘磊（音）和丽娜·莫（Leina Mo，音）也曾设法将生物材料偷运到中国而未被抓获。在周一的听证会上，波士顿地方法官戴维·亨尼斯(David Hennessy)批准了检方提出的关押郑灶松、不许保释的要求，并指出这起盗窃案似乎得到了中国政府的支持。据悉，尽管郑灶松的案件是围绕哈佛大学的实验室展开的第一个案子，但报道指美国联邦官员正在调查数百起访问科学家涉嫌盗窃知识产权的案件，他们被指几乎都是中国公民。

2019年4月，美国著名的德州大学MD安德森癌症研究中心驱逐了3名中国研究人员，原因是他们涉嫌将研究数据窃取回中国。9月，一对华裔科学家夫妇被指从他们工作了10年的俄亥俄州哥伦布市、全国儿童医院(Nationwide Children’s Hospital) 盗取了当地开发的技术，用其在中国申请了专利，并在中国和美国成立了生物技术公司，销售的技术与儿童医院研究所的技术一模一样。而针对郑灶松案，美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷(Christopher Wray)提出，这些研究人员是“非传统的情报收集者”，在中国政府的命令下行动。他说，这是一种集体行动，“以我们的利益为代价，为了他们的经济发展行窃取之事。”

此外，哈佛大学发言人牛顿(Jason a . Newton)就该事件回应称，哈佛从2018年9月4日开始为郑灶松提供签证。他说，郑灶松在贝丝·伊斯雷尔女执事医疗中心的工作结束后，签证支持就终止了。涉事医疗中心并在声明中指出，他们正在配合调查。处理此案的检方人员还介绍称，目前对郑灶松的调查仍在继续。当局也正在等待小瓶测试结果，如果确认这些瓶子是从实验室盗走的，郑灶松将面临更多指控。他们并警告称，郑灶松可能会被指控偷运盗窃物资以及盗窃商业机密，这两项罪名可能会为他带来高达10年的刑期。