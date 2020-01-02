异议人士曹海波坐牢8年出狱后国保打压无生存权

江苏异议人士曹海波曾经因创办大型网路平台“振华会”而被以“煽动颠覆国家政权罪”而判监八年，他刑满出狱后却仍然受到当局打压，经济陷入困境。

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据自由亚洲电台报道：10年前，当时还是网吧与饭店经营者的曹海波开始关注时事和民生问题，基于自己有网路维护经验，他开始组建发展网路平台，定名为“振华会”，宣扬民主宪政等理念。2011年，“振华会”成立的同一年，他被昆明警方以“煽动颠覆国家政权罪”抓捕，其后判监8年，2年前才刑满出狱。

8年坐牢期间，他的父亲去世，独自带着几个月婴儿的妻子也与他离婚。出狱后，曹海波从去年看准电动车商机，与人在常州市一个车库合作经营电动车充电桩，花了二十万元搞装修和添置设备，合同时间5年。但半年不到，就由于国保向他所在街道施压，说曹海波是危险人物，中断曹海波的5年合同，使他血本无归。曹海波出狱后仍然被当作终身的危险分子，他的生存权荡然无存。

政府强力打压使曹海波的积蓄化为乌有，却反而激发起他重新出发的决心。曹海波说：我的网民到现在也没改，就算你再把我抓起来，我的想法也不会变的。我已经走了这条路了，我不可能再回头了。如果它当初没有判我这八年，我有可能因为老婆小孩而放弃这件事情，但是你判了我八年了，所有的情况都变了，我为什么要跟你妥协呀。”