抗议警察无理腰斩元旦游行及滥捕多个团体齐声谴责

警察因为托辞有人破坏银行设施于是提早下令腰斩民阵在元旦日发起的大游行，遭到香港多个团体组织齐声谴责，多名新科区议员发表联署声明，谴责警方借词腰斩，严重侵犯市民参与和平集会的权利。民权观察和香港人权监察亦发表声明，警方此举是向示威自由选战，警方在游行现场进行滥捕，甚至有观察员无辜被捕，亦有违《约翰内斯堡关于国家安全、言论自由和获取信息自由原则》。

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多名新任民主派区议员发起联署强调，游行集会是基本法内赋予香港人的权利，香港特区政府亦应尊重浩荡民意，落实五大诉求。而一众区议员今天开始坐上这个具民意授命的议席，将无所畏缩地承担区议员的义务及责任，守护属于香港人的香港。

香港人权监察则指出，警方腰斩民阵游行，是向集会示威自由宣战，警方在游行未开始已在港九多处无差别、未有提供理据下截查市民，以及威吓游行人士，更向游行队伍投掷催泪弹，等同是“剑拔弩张，挑起争执”。

人权监察又斥警方下令腰斩游行的决定不合理，而且腰斩后只给予短时间让群众疏散，造成恐慌、混乱，该段时间更有警员主动挑衅示威者后又使用武力，并且批评警方的行为是将个人的违法行为用连坐式的做法，要全部和平合法的人去承担，违反一人做事一人当的基本法治和执法常理，更是向示威、集会自由直接宣战。

此外，元旦大游行后，警方在铜锣湾采取大规模拘捕行动，民权观察三名人权观察员在崇光百货对开被警方防线围困，等候数小时后被警方拘捕，这是组织自2018年成立观察员团队以来，首次有观察员被捕。

民权观察强烈谴责警方滥捕观察员。警方的拘捕不但无理，此举并违反《约翰内斯堡关于国家安全、言论自由和获取信息自由原则》，即政府不应阻止监督遵守人权或人道标准的非政府组织代表进入可能已经发生违反人权的地区。而警方对收集人权状况资料的人进行任意逮捕，亦是违反《公民权利和政治权利 国际公约》下保障见解自由及言论自由的责任。

民权观察强调，他们早于2019年六月去信通知警务处将派遣观察员在示威现场观察及记录，并再以口头方式向警民关系科的代表解释我们的工作及角色。观察员有清楚的制服、证件作识别，并以中立、不干预各方的原则进行观察行动。过去半年，民权观察的观察员一直可以顺利记录警方的行动，并曾进入警察的封锁线内了解示威者被捕或抬走的情况。