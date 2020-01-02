插赃疑云：“黑衣人”破坏中資商店一句“自己人”警察即放生

元旦大游行出现疑似警察“自己人”破坏中国人寿香港总行橱窗企图嫁祸于人栽赃行动，全程被旁人用手机拍下https://www.facebook.com/watch/?v=572337109991522，但警察事后发新闻稿却反遭人抹黑。

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事实上，根据发起元旦大游行的民阵副召集人陈皓桓表示，警方1日下令提早结束大游行的原因，就是声称有部份游行人士破坏银行设施。

事发在元旦大游行开始后不久，游行人士从铜锣湾维多利亚公园游行到湾仔杜老志道中国人寿总行门前，有人突然打爆中人寿店铺玻璃，店面至少两幅玻璃被破坏，地上满布碎片。根据苹果日报报导，有现场目击者质疑有乔装警员破坏店面，当中有两名蒙面男子打破玻璃，“（其他）示威者问他们是不是便装警察，看到他们当时有点惊恐，然后就有人尝试去捉他们，他们就逃走”。

报导引述目击者称，两名蒙面男子其后跑向骆克道方向，当时有十多名防暴警员在现场驻守，两人向防暴警大叫“自己人”后，“整队警察就站在那里，完全停止执法”，蒙面人之后继续向骆克道方向逃走，在场人士指摘警方选择性执法。

该名目击者质疑蒙面人是乔装警员，“虽然我没有证据证明（破坏者）是警察，但他的行为已经表露了他们并非示威者……最大的证据就是他叫了一声自己人，整队警察听到之后，完全没有任何反应，就站在哪里”。

香港城市大学学生会的“城市广播”亦报道相若消息，指昨日下午近4时在轩尼诗道附近，有一男一女试图破坏店铺时，即被其他示威者问“你们是不是手足？”他们未有回应，而且面有难色，两人及后再被追问“你们是不是黑警？”随即向驻守的防暴警察方向逃走。

警方傍晚透过政府新闻处发稿，指有网上媒体及民间组织报道引述造谣者的说法，诬蔑破坏行为是警察所为，警方强烈谴责有人制造假消息，意图抹黑警队，警方对此深表遗憾。警方表示，警员没有作出违法行为，必定会严正跟进案件，以及将暴徒绳之于法，案件已交由湾仔警区刑事调查队跟进调查。

自发生反送中运动以来，警方被多次揭发派出乔装警员执法，公众质疑乔装警有份参与煽动示威者作出暴力行为，甚至带头破坏。今年9月9日，上水港铁站遭到警方声称是“暴徒”的示威者严重破坏，但当港铁员工拉下闸门停止服务之后，有途人却发现闸门后有至少两名示威者打扮的“蒙面黑衣人”在站内游走，看到有途人用手机拍视频，立即用警察惯常使用的强光灯反照途人，又拒绝回应他们是否是警察，反而更铁闸外的市民相互用粗言秽语指骂。

警务处处长邓炳强早前回应表示，派出乔装警员是警方采取情报主导的行动，但指乔装警不会挑起事端，以及进行违法行为。