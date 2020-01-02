武汉不明肺炎患者被指转院治疗 禁止家属探视

据最新消息显示，武汉华南海鲜市场不明原因肺炎相关患者已于2019年12月31日转入武汉市一家突发公共卫生事件医疗救治定点医院、也是一家传染病专科医院 金银潭医院进行隔离治疗，外人和家属一律不得探视。

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据武汉市卫健委12月31日发布的通告，目前，所有不明原因肺炎病例均已隔离治疗，密切接触者的追踪调查和医学观察正在进行中。据武汉卫健委当天公布的信息，目前已发现27例病例，其中7例病情严重，其余病例病情稳定可控，有2例病情好转拟于近期出院。据新京报在周四报道称，经过走访曾收治数名华南海鲜市场相关肺炎患者的医院发现，相关患者已于2019年12月31日转入武汉市一家传染病医院治疗。报道指，12月31日，记者探访武汉市中心医院后湖院区时，一名患者之子表示，他父亲被查出肺炎后一直在后湖院区治疗，“（治疗）很顺利，各方面都很好”，本来已经准备出院，但又被转入了其他医院治疗。具体原因他并不知晓。曾收治过数名不明原因肺炎患者的，华中科技大学同济医学院附属同济医院医生还透露称，该医院此前收治的华南海鲜市场相关肺炎患者，已经连夜转至了武汉市金银潭医院。

据金银潭医院官网介绍，该院是湖北省、武汉市突发公共卫生事件医疗救治定点医院，是湖北省肝病、结核病、艾滋病、血吸虫病、手足口病、人感染H7N9禽流感等定点收治医院和武汉市感染性疾病医疗质量控制中心。金银潭医院一位知情人士经查询告诉记者称，“昨天（12月31日）院长和科主任组织了转院的事情，忙了一天。”报道指，华南市场相关肺炎患者均被安置到了医院住院部南四楼的传染病病房。南四楼是一栋七层弧形大楼，一楼为感染科科室，2-6楼均为流感应急病房，7楼是重症监护室。一扇实心铁门将南四楼病房与外界隔离，前来探视的家属都被拦在了门外，只能敲门呼叫里面的两个保安。

保安告诉来访人员表示，“家属想送东西，需要先联系患者，由患者委托医生或护士来门口代取。” 病房内的一名医务人员并解释称 ，“特殊情况，和以前的流程不一样，家属不能进入。” 据悉，除了确诊的肺炎患者，居住在海鲜市场附近的其他呼吸道疾病患者也会被建议来金银潭医院就诊。有患者透露称，其病情已无大碍，希望外界不用再担心。也有患者家属介绍称，家人最近转入金银潭医院，院方只告诉家属病情得到了控制，趋于平稳，“既没有往好的方向发展，也没有恶化。”至于其他情况，家属无从得知。报道称，对于家属们对华南海鲜市场肺炎感染情况的担忧，金银潭医院工作人员解释说，“不明原因肺炎”一词在普通民众听来“可能会觉得是很了不得的事”，“会恐慌”，但医院每年都会接到不明原因肺炎的就诊病例。

金银潭医院宣传科科长1月1日透露称，医院只负责接收、治疗病人，所有接诊、治疗信息都要上报，医院没有对外发布信息的权力，关于此事的所有信息只能由武汉市卫生健康委员会发布。武汉市卫健委宣传处负责人另介绍称，此事所有的消息会第一时间在卫健委官方网站上公布，目前没有最新进展。