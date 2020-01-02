武汉市场爆不明肺炎 口罩、板蓝根全抢光

武汉爆发不明病毒性肺炎，官方迄今未说明确定病毒类型，当地民众担心2003年的SARS疫情重现，恐慌之馀纷纷开始“自保”，不仅到处购买口罩，还到药房抢购买民间习俗称能防治病毒性肺炎的板蓝根，造成口罩和板蓝根都大缺货。

广告 继续浏览后续

“整个汉口这边所有的店，都已经告急了，包括板蓝根。这些是才从其他店调过来的”。《新京报》报导，武汉不明病毒性肺炎疫情传出后，华南海鲜批发市场1日起休市整治卫生，市场周边药房卖的口罩及板蓝根也跟着销售火爆，其中部分店铺出现断货，临时从其他店调货因应。

不少民众在买口罩和板蓝根的同时，脑海浮现的是2003年SARS（非典型肺炎冠状病毒，又称非典型肺炎）爆发时，中国各城市及境外民众疯抢白醋和板蓝根的画面，不禁无助的问：“官方何时才要公布这波疫情究竟是什么类型的肺炎？”专家则指出，民间习俗相信板蓝根能防治病毒性肺炎，但目前没有任何医学证据。

相较民众的忧心，华南海鲜市场商户则显得似乎老神在在。《新京报》报导，因不明原因肺炎住院治疗的市场店铺老板有四人，分别经营蔬菜、食用菌、调味料、鱼虾等业务，目前均关门歇业。其中一家调味料店染病的老板被确诊为肺炎。

邻居徐萍说，自己并不担心被传染，“要是非典我们还不早都被传染了！又不是一天、两天了。”多位受访商户也表示，往年市场内也有店铺老闆得感冒甚至肺炎，但他们并未过分关注，“一个市场几百人，有几个人得流感，很正常。” 市场内多数商户老板也未戴口罩。

华南海鲜市场的客流量有明显减少，元旦假期前一天本该是生意红火的时候，客流量下降两、三成。

报导指出，据武汉卫健委通报，目前已发现27例不明原因肺炎病例，其中7例病情严，尚未发现明显人传人现象，也未发现医务人员感染。所有病例均已隔离治疗。