美国海关公布2019十大没收违禁品案，包括中国仿冒耐吉鞋和假驾照

美国海关和边境保护局(CBP)31日公布年度十大查获没收违禁品案件，古柯碱为最大宗违禁品，在洛杉矶机场截获的14800双中国仿冒耐吉(Nike)球鞋，在肯塔基机场截获超过5900张来自中国的假驾照，榜上有名。

广告 继续浏览后续

10月在洛杉矶长堤机场查获的14800双、市值超过220万美元的中国仿冒多款经典系列耐吉球鞋，在违禁名单上名列第四；CBP消息显示，这批仿冒球鞋以“餐巾纸”名义申报在两个货柜中。

11月在肯塔基州路易斯维尔机场截获的5900张假驾照，在违禁名单中排名第八。CBP消息称，被截获的2909张假驾照和超过3000张空白驾照卡片，都来自中国，一部分将寄给“使用酒精和假冒身分证件引诱未成年人从事非法行为的人士”，运送地点为纽约。

在违禁品名单排名第一的是6月17日在费城港口查获的15500公斤、市值10亿元的古柯碱，为查获的毒品数量之最；排名第二的是1月在俄亥俄州辛辛那提市截获墓碑中放置的古柯碱；排名第三的是11月在休市顿机场截获、藏在洗发水中的古柯碱。

违禁名单排名第六的是7月26日在西加勒比海域附近截获的1万磅古柯碱；违禁名单排名第七的是9月24日在华府杜勒斯国际机场截获的洪都拉斯运来的吊床零件中藏运的古柯碱。

违禁名单上的还有四氢大麻酚(THC)油以及粉末，和藏在薯片盒中的管制药品。