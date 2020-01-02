路透独家：中英关系紧张 北京搁置沪伦通

今天（1月2日）五名消息人士告诉路透社，由于中英政治关系紧张，中国暂时叫停沪伦通计划。路透社随后称，该计划暂时喊停已令沪伦通的未来蒙上阴影。据了解沪伦通旨在促进中英合作关系，帮助中国公司扩大投资者基础，并使中国投资者能够交易英国上市公司的股票。

广告 继续浏览后续

报道称，这五位消息人士一致表示，政治因素是暂停沪伦通的原因。这些消息人士有公职人员，也有安排潜在沪伦通上市案的人士。当中两位还特别强调英国在香港示威问题上的立场，一位提到了英国对于英驻港领事馆前雇员被拘事件的评论。

路透社指，所有消息人士都参与过与中国官员的谈话，由于未被授权公开谈论此事，他们都要求匿名。

另外与沪伦通机制有关的英国公司和银行，目前都在密切关注近期当选的英国首相约翰逊如何处理英中关系，以及会对香港问题采取何种立场。中国将香港动乱归咎于美国和英国等外国政府的干预。

中国证监会和上海证交所未回复路透的置评请求。伦敦证交所和英国财政部的发言人同时也都不愿就此置评。

据路透社引述中国外交部在一份传真中称，不清楚具体情况，但也补充说“希望英国能为在英国投资的中国企业提供公平和公正的商业环境，并为双方在各个领域顺利开展实际合作创造适当的条件”。

据了解，“沪伦通”于去年开始运行，这是英国改善与世界第二大经济体中国关系的一种手段，并被视为中国开放资本市场以及将与全球金融中心接轨的重要一步。

路透社还强调出，这桩麻烦来得太不是时候，对英国和伦敦证交所都是如此。英国正在为脱欧做准备，因而急于同非欧盟国家建立联系。

按路孚特数据显示，截至去年12月4日的一年，伦敦证交所的企业新上市数量为10年来最低，政治动荡以及对英国脱欧的忧虑压制了股市的筹资活动。