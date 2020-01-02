香港国际机场航管系统元旦出现故障一度实施流量管制

民航处航空交通管理系统（航管系统）的个别工作席位元旦当天出现短暂没有即时回应操作指令的情况，一度需要实施流量管制。民航处表示，在有关情况出现期间，航空交通管制主任一直透过衞星导航监察技术（ADS-B）监察香港飞行情报区所有航班，继续提供正常的空管服务。

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民航处发言人说：“航管系统的个别工作席位今日出现短暂没有即时回应操作指令的情况。在场的工程人员即时跟进和调查，并重启相关的个别工作席位。为审慎起见，工程人员与在场的空管主管协商后，在上午九时十分按预设程序转用设计完全相同的后备系统，空管人员并对离境航班实施短暂的流量管制，抵港及飞越香港飞行情报区的航班并没有受到影响。原来的航管系统主系统在重启及经工程人员检查后已作后备之用。整个过程中无需启动最终备用系统。”

他强调说：“有关事件没有对航空安全构成影响，空管人员一直可以透过话音系统与所有航班保持联络，亦一直可以透过衞星导航监察技术（ADS-B）监察香港飞行情报区所有航机及航班资料（包括全部三种重要资讯，即航班位置、高度和二次监察雷达编码），并继续提供正常的空管服务。”

民航处声称十分重视今次事件，并已在事发后即时责成承办商尽快彻查事件和提交报告。民航处会继续密切跟进事件。

香港机场在2017年开始采用价值15亿港元的新空管系统后，频频出现问题。事实上从使用之前的测试开始，雷达已经经常出现原本不存在的“鬼机”、客机叠影等问题。系统启用初期便有空管人员指有两架航机在高空只差一分钟就迎头相撞，但新空管系统未能发现。而且还有航班在雷达屏幕“消失”12秒之久。

2017年年底香港航空一架前往印尼峇里的客机，在收到空管人员指示后准备起飞，但当时国泰一架货机正横越跑道，幸好货机机师及时通知空管人员叫停港航航班，否则后果不堪设想。