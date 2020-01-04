向习近平画像泼墨女子疑被喂药

曾经在上海因向习近平画像泼墨的女子董瑶琼，被送入精神病院，其父发现女儿出院返家后判若两人，怀疑女儿曾被喂药。

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根据自由亚洲报道，董瑶琼的父亲董建彪时隔一年半之后才于元月一日见到了女儿，董建彪表示女儿判若两人，不太说话。”我觉得她好像有一点痴呆的症状。我问她此前发生的事，她反正就是一言不发“。

女儿的脸部明显浮肿，身材也胖了许多，董建彪怀疑女儿在精神病院被喂了药。

2018年7月4日当地时间清晨，董瑶琼在上海海航大厦前朝中共总书记习近平宣传画像泼墨，并将这一泼墨过程在社交网络实时直播。董瑶琼泼墨时表示，自己这样做是为了反对共产党的独裁暴政，并且称自己和很多中国人受到中共的“脑控迫害”。她还要求国际组织介入调查。

有人在社交网络称，年轻的“泼墨女孩”喊出反习近平口号数小时后，警察凭社交媒体线索，追查至其住所，涉案人随后与外界失联。

维权网后来证实，2018年7月16日，董瑶琼被上海警方送回湖南老家攸县，在当局的安排下，与其母亲周莲娇和当日从上海赶回的弟弟董瑶龙见面。随后，当天被强行送往湖南株洲一家精神病院，并受到全前后监控，直到16个月后才出院。

据报道，董建彪曾在事发后与两位律师一同前往医院，试图了解董瑶琼的情况，但他立即被警方控制，随后被软禁在家，直到去年10月才接触管制。

泼墨事件发生不久，董建彪就和妻子离了婚。董建彪近日才得知，董瑶琼已在去年11月19日出院，随后回到老家与她母亲住在一起。