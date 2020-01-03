法国前特工谈戈恩如何从日本成功潜逃

涉嫌重大贪腐的前任雷诺总裁、日产汽车会长戈恩成功从日本逃出，成为新年一大新闻。但是，他怎么能够从监管严密的日本逃走，充满疑问。2015年，从多米尼加成功组织救出两名法国飞行员的专家克里斯多夫.诺丁就此作了分析。

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戈恩是否自己组织了逃亡？

诺丁认为这种可能性极小。此类逃亡，需要很长时间准备，需要专业人员重复演练，如果预算充足，甚至还要模拟营救。

据诺丁了解，法国有些人干此行非常专业，安全部门经常会执行这种任务。许多情报机构的特工先为国家服务，然后受聘于私人机构。戈恩雷诺集团总裁时，手下拥有一个很特殊的机构“集团保护中心” DPG，成员全都来自不同的国家情报机构，他们完全有能力组织这样的行动。需要说明的是，2011年1月，雷诺的这个“集团保护中心”里的三名高官被以工业间谍罪名义解雇，但后来证实他们是无辜的。这一丑闻最后导致雷诺二号人物辞职，但戈恩安全过关。

诺丁总结，要发动这样的行动，三者不可缺，要有钱，要有时间，要有想法。他评价戈恩逃亡一事“策划的真好”，“但我认为他得到了外部援助”。

从住处到机场 如何逃过层层关卡

经验十足的诺丁表示，最复杂的一步是如何让戈恩从他的住处“不翼而飞”，而且必须有相当的后勤支援才能顺利抵达关西机场。从东京出发去关西机场，需要开车行驶许多小时，坐火车或者坐公交都有被认出来的危险。

涉及机场部分，航班一定要组织好，费用提前支付，对方接受，这一切都是之前早早做好的。要组织这样的航班，必须要提出一个官方的理由，当然，这肯定不是真正的理由。

航班是商务航班，不是一般性质的私人飞机，这是很重要的一点，这意味着飞行机组不知道乘客是谁。飞行员虽然手上有乘客的名单，但实际上他们一般不看乘客名单。

另外还要有一个严密的飞行航线计划，飞越一些不是日本盟国的领空。这样，假如飞机出了技术问题，必须紧急着陆的话，被遣返的风险就会很小。比如，飞越韩国，中国，俄罗斯领空都没有问题，至于飞越其他地带，一切都得私底下谈判。

离开日本如何避开护照检查

剩下来最关键的一点，就是离境。这位专家表示，如果是他组织这场行动，预计会这样做：戈恩的姓名是拉丁语，并且拥有多本护照。可以在正式逃亡前让一些长得酷似他的人前来日本旅游，使用的是戈恩从未被日本警方留底的护照。护照在入境时有海关盖章，护照随后交给组织者，那个持此护照进入日本的人随后可以找到其他办法离开，比如声明旅行文件丢失等等。

乘坐商务飞机，乘客在客厅等候，受某航空公司委托负责飞行的工作人员，拿着大家的护照向边境警察出示，以及出示填写好的一般性声明，这一声明中包括机组成员名单，以及乘客名单。

这本护照的编码与之前日本当局登记的编码不同。警察查验护照编码，入境盖过的章，但是拉丁字母以及其姓名的发音都很难查证。虽然有帮助查验的软件，但把拉丁文拼成日本片假名，可靠程度并不高。诺丁说， “我敢肯定，警察一定搞错了“。

然后，戈恩飞到了伊斯坦布尔，这时他已经变成了一名普通的过境乘客，属于正常过境，改换飞机，几乎不需要偷偷摸摸行动。