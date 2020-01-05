忽略习近平批示惹怒-陕西原书记赵永正遭开除

前陕西省委书记赵正永被开除党籍，看中纪委罗列的罪名，最重要的已不是贪腐这种放在那位落马官员身上都能叫响的罪名，而是“拒不落实两个维护的政治责任”，说穿了就是秦岭违建别墅案，习近平批示六次，直至“大怒”，陕西才有动作。赵正永触动习近平绝对权力的神经，因此被视为“违逆”，

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正因此，赵正永被封为“两面人”，意思是当面唯唯，背后敷衍，官媒当年曾报道秦岭违建别墅案让习近平“震怒”，因为他批示六次，陕西地方都在敷衍。

陕西自2018年7月秦岭未见别墅大肆拆除以来，陕西官场连续震动，数名高官接连落马，抓了赵永正，习近平应该歇怒了吧？周六，中纪委公布赵正永种种罪行，宣布开除中共党籍，取消享受待遇，立案审查调查，意味着赵正永案进入司法程序。

通观中纪委公布赵正永的罪名，除了一般性的大搞特权，大搞权钱交易，肆无忌惮聚钱敛财外，都与“违逆”习近平有关，通报之，他是典型的“两面人”，“对党中央决策部署思想上不重视、政治上不负责、工作上不认真，阳奉阴违、自行其是、敷衍塞责、应付了事，与党离心离德，无视组织一再教育帮助挽救，多次欺骗组织、对抗组织审查。”

值得注意的是，习近平最近一次年终政治局“民主生活会”时，还特意重申各位要管好家人，家风要正，赵正永的罪名里恰恰有这几条：“道德败坏，家风不正，对家人、亲属失管失教”。

不过，根据中国媒体报道，秦岭违建别墅案其实发生的阶段很长，与另一位姓赵的中纪委书记赵乐际陕西任职期间交叉重叠，赵乐际2007年至2012年年末调至中央之前，将近六年的时间是在跟赵正永共事，赵乐际担任书记，赵正永担任副书记，兼任省长，赵乐际2012年升任政治局委员、中共组织部部长，赵正永成为陕西省委书记。

秦岭违建别墅始于2002年，从那时起，到现在跨越17年，有人简单算了一笔账，这期间，主政陕西时间最长的省委书记是赵乐际---2007年3月至2012年11月，整整5年零8个月，其次是李建国---1997年8月至2007年3月，4年，下来才是赵正永，2012年11月至2016年3月，总共3年5个月。

如果中国央视去年1月9日播出的秦岭违建别墅整治始末记录片无误的话，给出习近平批示这件事的时间是2014年，不知这是不是习近平第一次批示，这也就是说赵乐际已于两年前从陕西升迁到中央，赵正永当第一把手的时候。赵正永可能还在按照惯性办事，官媒报道，习近平2014年批示秦岭违建，要求陕西省关注，陕西省委办公厅5月15日收到批示，但时任陕西省省委主要领导赵正永没有在省委常委会上进行传达学习，也没有专题研究，只是作了简单批示…据报道，习近平在四年间下了六次批示，陕西居然能够一如既往敷衍，最后终于触怒了习近平，下令整顿，赵永正触动习近平绝对权力的神经，陕西当局犯下大忌。

有分析认为，赵正永此案，算是再一次对习近平忠诚度不十分够的高官们敲响了警钟，如何才能做到“两个维护”，这其实就是天津市委书记李鸿忠总结的，要对习近平“绝对忠诚”。他说：“忠诚不绝对，就是绝对不忠诚”。否则就是两面人，去年九月出了个前云南省委书记秦光荣，现在轮到了前陕西省委书记赵正永。比这两位早一些，也背上两面人罪名的是“网络沙皇”鲁炜，他于前年年底就出事了。不断地抓出一些党内的两面人，才能不断地强化习近平的权威，正因此，两面人以后还会有，说不定还有更大的。