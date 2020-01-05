战争危险 美国巴格达领馆附近遭炮击 特朗普威胁轰炸伊朗52处目标

美国总统特朗普宣布，如果伊朗攻击美国人或美国设施，美国将对已查清的伊朗52处地点予以快速地毁灭性打击。周六傍晚，亲伊朗民兵发射迫击炮弹攻击了巴格达美国大使馆所在地绿区。

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特朗普威胁，52处地点，其中有些对伊朗以及对伊朗的文化而言，“水平很高，很重要”，特朗普似乎暗示要轰炸伊朗文化古迹。他说，美国绝对不能受到威胁。

为什么要打击52处伊朗地点，特朗普解释说，这个数字与1979年伊朗伊斯兰革命后，被伊朗拘押的美国驻伊大使馆人数相当。

星期六，在为被特朗普下令杀死的伊朗将军苏莱曼尼以及同时遭击毙的伊拉克民兵组织人民动员指挥官穆罕迪斯举行葬礼之后，伊拉克亲伊朗组织及民兵升高了对美国伊拉克基地及美国驻军的压力。

周六傍晚，令人担心的自从美国杀死苏莱曼尼以及伊拉克二号人物之后可能爆发的冲突开始升级，一些迫击炮弹几乎同时发射到巴格达绿区，这一地带正是美国大使馆所在地，稍稍靠北，就是美国的一处军营，但是迫击炮弹并未造成人员伤害。另外还有几枚火箭攻击力巴格达北方的巴拉德美军空军基地。

周六发射迫击炮弹之后，伊拉克民兵组织“人民动员”旗下亲伊朗强硬派“真主党旅”敦促伊拉克安全部队，从星期日当地时间17点始，远离美军驻扎的军事基地，至少远离1000米左右。

真主党旅发表这一声明前，迫击炮弹和火箭分别落在巴格达美国大使馆所在地绿色地带以及巴格达以北80公里的美军驻扎的巴拉德。

星期天早晨，伊拉克国会可能举行特别会议，有可能做出驱逐5200名驻扎着伊拉克美军的决定。