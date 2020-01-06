中联办主任骆惠宁上任见记者：指香港形势令人揪心 望重回正轨

被指临危受命的中央政府驻港联络办公室(中联办)主任骆惠宁今(6日)天履新，破例向传媒发表就职感言，表示会以对香港的真诚和真情做好这新的使命和挑战，他又说，近半年来香港的形势令人揪心，热切期盼香港能重回正轨。

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骆惠宁是第六任中联办主任，但却是第一位在上任时便邀请记者进入中联办大楼内发表讲话的主任，并承诺日后会与传媒交流，时事评论员刘锐绍认为，北京政府已经透过以骆惠宁来表达策略调整，放缓斗争意味，若港府仍坚拒港人的五大要求，又或不改善警方暴力，骆惠宁说多少好话也没用。

没有处理香港事务经验的骆惠宁今早正式上任，他向记者发言时首先就此表明，他过去在中国内地工作，但对香港并不陌生，是次任职，对他个人来说，是「新的使命，新的挑战」，他会带着对香港的真诚和真情做好工作。

他续称，「近半年来香港的形势令人揪心，大家都热切地期盼香港能重回正轨」，而正如国家主席习近平所说，香港要有和谐稳定的环境才可安居乐业。他相信，在特首林郑月娥和特区政府以至社会各界共同努力下，「一定能确保宪法、《基本法》在香港全面贯彻落实；一定能确保『一国两制』行稳致远；一定能确保香港长期繁荣稳定，对此我充满信心。」

骆惠宁发表简短讲话后便返回办公室，没有回答记者提问。

前任中联办主任王志民在2017年9月上任时，曾在履新首日在大楼门外向传媒发表讲话。王志民当时表示，会配合及支持香港特首及政府，依照《基本法》施政，促进「一带一路」发展，包括粤港澳大湾区建设。相比之下，骆的发言并无提及具体工作方向，亦没有京及中联办与港府配合，只是说「国家继续带领中联办全体同事忠实地履行职责」，并强调香港对中国现代化作出贡献，而内地则是香港的强大后盾。

时事评论员刘锐绍表示，北京的治港强硬政策不会改变，但会在执行策略上微调，而骆惠宁作为新的政策执行人，上任便与传媒会面，反映他重视第一印象，而他的讲话亦予人四平八稳及温和的感觉，与前任王志民的斗争风格不同。

他续称，北京是藉此表达愿意调整策略，放缓斗争意味，如果香港政府仍然对港人的五大要求不理不睬，继续放任警暴，那骆惠宁说多少好话都是徒然，至于北京的转变能否变成实效，还有待观察。

另外，中国港澳研究会副会长刘兆佳在电台叩应节目中表示，北京的中央政府现须解决香港的政治问题，骆惠宁要务是令中央更能驾驭局势，防止香港出现颜色革命，并尽快恢复社会秩序，推进与内地经济合作。

他指出，骆惠宁是政治型干部，过去虽然没有处理香港事务，但可以不受旧思维束缚，亦不受各种利益集团影响。