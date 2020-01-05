法媒：撤换王志民 北京承认误判 任命骆惠宁 习近平与曾氏人马妥协

香港中联办主任被撤换，法国『世界报』认为，王志民为北京对反送中这场运动的误判付出了代价。但是，北京选择骆惠宁继任，则显示北京不打算减少自己对香港的影响力，同时这也是习近平与港澳颇有影响力的曾庆红人马达成的妥协。

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在距离中国全国人大年度会议还剩两个多月之际，北京在香港的一号代表“人头落地”，王志民，香港中联办主任，周六被撤换，但分析者认为，这位在这个动荡七月之久的特区的北京首席代表的离职并不让人感到意外。

世界报认为，很显然，亲近香港商界的王志民，对大多数港人拒绝有利于向中国大陆引渡的『逃犯条例』没有任何预见，这个九月份最终被撤除的法案并非像特首林郑月娥一直宣称的出自特区政府之手，根据路透社的一个调查，它出自中央政府的决定。北京希望合法拘捕一些人士而不必借助于劫持，像最近几年多次所采取的那种手段。

王志民的另一个误判，就是维持2019年11月24日的区议会选举。北京相信香港“沉默的大多数”会支持挺北京的建制派，结果相反。投票率非常高，反对派夺取了十八个区议会中的十七个。

如果说这位62岁的先生的离职并不意外，选择65岁的骆惠宁继任让众多的观察人士跌破眼镜。骆惠宁10月份就已退休，2018年底也只是以“商务旅行”的名义来过一次香港。骆惠宁治港的武器是什么呢：因为曾经领导过青海和山西两个省？山西以抱团贪腐出名，青海人少穷困，与香港有天壤之别。也许，他在山西有尊奉习近平意志厉行反腐之功？

世界报认为事情并非那么简单，根据多伦多大学中共党史专家佩耶特，骆惠宁升迁，与前任总书记江泽民以及前国家副主席曾庆红有很大关系，以及青海的“石油帮”有关联。他称，“选择骆惠宁可以说是习近平与控制着香港和澳门事务的曾氏人马的一个妥协”，佩耶特认为，骆惠宁不过是一个“过渡教皇”。

在观察人士看来，这一意外的任命使人看不出北京是否会改变对港政策。不过，任命一个已经当过两个省书记的骆惠宁担任香港中联办主任，显示出北京当局不打算对香港退让，这一任命释发出的信息并不能让多数香港人放心，因此，骆惠宁不会得到半点宽限期。